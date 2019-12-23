«فاليو» تعتزم تقديم خدمات التقسيط للمدارس والجامعات.. وتقترب من كارفور

تعتزم شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، التابعة للمجموعة المالية هيرميس، اختراق مجال تقديم تمويلات لمراحل التعليم ما قبل الجامعى، والجامعى، فى خطوةٍ تأتى استكمالًا لتوسعات فاليو فى السوق المحلية.

قال محمد الفقي، رئيس قطاع الأعمال بشركة فاليو للتقسيط، إن الشركة تتفاوض فى المرحلة الراهنة مع إحدى الشركات المالكة لمدارس دولية؛ بهدف تقديم خدمة التقسيط، فى سداد المصروفات الدراسية، فى خطوةٍ تأتى بعد تلقّي الشركة العديد من المقترحات والمطالب من العملاء بإتاحة تلك الميزة.

الفقى: التفاوض مع مدارس وجامعات لتقسيط المصروفات

وأشار الفقى، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، إلى أن الشركة تتفاوض حاليًّا لإتاحة إمكانية منح تقسيط لسداد المصاريف والرسوم المقررة لعدة كليات تتسم بارتفاع مصروفاتها فى الجامعات الحكومية على غرار كلية التجارة بالإنجليزى، ونظيرتها الحقوق وغيرها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته فاليو، اليوم، للكشف عن إطلاق خدمة جديد للعملاء، تتمثل فى “كارت الهدايا” الإلكتروني الجديد “To-u” الذي تصدره الشركة كأول مشروع على مستوى مصر والشرق الأوسط يتيح إمكانية استخدامه بأكثر من طريقة بالتقسيط، كما يمكن تحويل أموال نقدية من خلال “فاليو كاش”.

إطلاق خدمة جديدة تحت مسمى كارت الهدايا

وكشف عن دراسة إدارة فاليو إتاحة الخدمة الجديدة للمصريين فى الخارج لشراء كارت هدايا لذويهم فى مصر.

وأشار إلى أن الملاءة المالية لفاليو تقارب 550 مليون جنيه سنويًّا، تم توظيف 350 مليون منها، وهناك مصادر تمويلية أخرى، ويتم التعامل مع بنوك التجارى الدولى والعربى الأفريقى.

رئيس قطاع الأعمال بشركة فاليو للتقسيط

ورأى الفقى أن قانون التمويل الاستهلاكي مفيد وجيد لتنظيم عمليات البيع بالتقسيط في السوق المصرية، خاصة أن تلك العمليات غير مراقبة قانونًا خلال الفترة الحالية وبحاجة لتطويرها.

جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش حاليًّا إصدار تشريع لتنظيم عمليات البيع بالتقسيط.

توسعات مرتقبة فى المحافظات

وأشار إلى أن الشركة استفادت من إطلاق آلية للتقسيط لمدة 3 أشهر دون فوائد، بما زاد من حجم العملاء بنحو 23% شهريًّا، فى حين بلغت قيمة الأقساط التى تحصِّلها الشركة سنويًّا نحو 24 مليون جنيه.

وقال إن الشركة تخطط للتوسع في المحافظات، خلال العام المقبل، تقديم خدماتها لمزيد من العملاء، عبر تعريب التطبيق الإلكترونى، بجانب زيادة توجدها فى مناطق الإسكندرية وطنطا والمنصورة والغردقة وأسيوط والمنيا.

وأضاف أن فاليو حاليًّا تعمل مع 379 محلًّا و2500 نقطة تواجد وتقدم خدمات الملابس والأجهزة الإلكترونية والإكسسوارات، والأثاث، والموبايلات.

وأكد أن فاليو تتواجد حاليًّا فى بعض المحالّ التجارية الشهيرة على غرار سبينس وهايبر وان، وفى طريقها، خلال الأيام القليلة المقبلة، للتعاقد مع كارفور لتقديم خدماتها.

وأوضح أن معدل التعثر في سداد المديونية من جانب العملاء تقارب 3 في الألف وهي نسبة منخفضة للغاية، فى حين يتم الاستعلام عن العميل الجديد فى أقل من دقيقة.

كانت المال قد نشرت، اليوم، توسيع شركة فاليو خدماتها للقطاع الطبى عقب إضافة عمليات الولادة والنظر، بالتعاقد مع مستشفى الندى المتخصصة فى عمليات الولادة بفروعها المختلفة، بالإضافة إلى التعاقد مع مستشفى رفيدة للولادة– فرع 6 أكتوبر، وفقًا لوليد حسونة، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية “فاينانس”– ذراع التمويل غير المصرفى للمجموعة المالية هيرميس.

وأضاف أن فاليو تعاقدت مؤخرًا مع مستشفيات “دار العيون” على تقسيط تكاليف عمليات الإبصار وتصحيح النظر، مشيرًا إلى أنها تقدم فى الوقت الراهن التقسيط على خدمات الأسنان والتجميل وعمليات الولادة.

يُذكر أن المجموعة المالية هيرميس القابضة، كانت قد أعلنت، بنهاية العام الماضي، إطلاق شركة فاليو فى السوق المصرية، ورصدت لها استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه، وبدأت عملها من خلال التعاقد مع شركة أوبر لتوفير برامج تمويل لسائقيها، ومع شركات أخرى أبرزها «إيكيا» للأثاث، وكارم سولار.

ويعد «valU» تطبيق التكنولوجيا المالية الوحيد من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يتيح للمستخدم الحصول على قرار ائتمانى لحظى يمكنهم من الوصول إلى شبكة متنامية من محالّ التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية، عبر هواتفهم الذكية.