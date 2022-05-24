«فاليو» تصدر سندات توريق بـ 700 مليون جنيه في نهاية الربع الثاني من 2022

كشف وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس و الرئيس التنفيذي لشركة «فاليو»، ان الشركة تعتزم اصدار سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه قبل نهاية الربع الثاني من عام 2022 الجاري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “المال” على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع اتفاقية الشراكة بين فاليو والهيئة العربية للتصنيع، أمس -الأثنين- ان عملية التوريق المقبلة ستتم عبر شريحتين منفصلتين.

يُذكر ان المجموعة المالية هيرميس قد أتمت في سبتمبر الماضي، الإصدار الأول لسندات التوريق لصالح شركتها التابعة فاليو بقيمة نحو 323 مليون جنيه، وفق ما أعلنته الشركة في بيان صحفي، واوضحت ان ذلك الاصدار يٌعد الشريحة الأولى من برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه.

وليد حسونة: نصف مليار جنيه حجم عمليات “شقلباظ” المستهدفة في 2022

وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس و الرئيس التنفيذي لشركة «فاليو»، ان الأخيرة تستهدف نحو أكثر من نصف مليار جنيه حجم عمليات منتج “شقلباظ” الذي أطلقته الشركة في ديسمبر العام الماضي.

«شقلباظ» خدمة أطلقتها «فاليو» تمنح عملاءها فرصة تسليم فواتير مشترياتهم المختلفة لموظفى الشركة فى منافذها المختلفة، مقابل الحصول على قيمة تلك الفواتير وتقسيطها على فترة زمنية.

وأشار حسونة، إلى أن “شقلباظ” يحقق مبيعات بقيمة 2-3 مليون جنيه في اليوم، ومن المستهدف الوصول إلى مستوى ال 5 مليون جنيه في اليوم خلال شهر سبتمبر المقبل.

وكشف ان فاليو تتعامل مع 3 شركات دفع إلكتروني في الوقت الحالي وهم O pay و باي موب و بيتابس.

وأضاف ان فاليو ستتعاقد مع شركة “جوميا باي” بشكل رسمي خلال الفترة الراهنة، موضحا ان “فاليو” ستتعاقد مع شركات أخرى خلال الشهر الحالي.

وعن الطرح في البورصة، أكد الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس و الرئيس التنفيذي لشركة «فاليو»، ان الظروف غير مشجعة في الأسواق العالمية بشكل عام خلال الفترة الراهنة.

جدير بالذكر أن شركة فاليو تم إطلاقها عام 2017، وتقوم بتوفير حلول وبرامج البيع بالتقسيط عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية، تقوم الشركة أيضا بتوفير خطط وبرامج التقسيط الابتكارية لحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية وتجهيز وتأثيث المنازل والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها.