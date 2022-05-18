«فاليو» تستهدف 5 ملايين جنيه مبيعات يومية من «شقلباظ» خلال أغسطس وسبتمبر المقبلين

قال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي في المجموعة المالية هيرميس القابضة والرئيس التنفيذي لشركة فاليو للتمويل الاستهلاكي إن شركته تستهدف مبيعات تصل إلى 5 ملايين جنيه يوميا خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين من منتجها “شقلباظ”.

وأوضح حسونة، على هامش توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ماجد الفطيم العقارية، أن حجم التمويلات اليومية التي تقدمها شقلباظ حاليا في حدود 2.5 مليون جنيه.

و«شقلباظ» خدمة أطلقتها «فاليو» تمنح عملاءها فرصة تسليم فواتير مشترياتهم المختلفة لموظفى الشركة فى منافذها المختلفة، مقابل الحصول على قيمة تلك الفواتير وتقسيطها على فترة زمنية.