بورصة وشركات

«فاليو» تستهدف 300 مليون جنيه من «شقلباظ»

نفذت 1824 عملية بقيمة 15 مليونًا خلال شهرين
أحمد علي 9:47 ص, الخميس, 24 فبراير 22 9:47 ص, الخميس, 24 فبراير 22

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كشف وليد حسونة، الرئيس التنفيذى لقطاع التمويل غير المصرفى فى المجموعة المالية هيرميس، أن شركة «فاليو» التابعة تستهدف تمويلات بقيمة 300 مليون جنيه فى العام الحالى عبر منتجها الجديد «شقلباظ». و«شقلباظ» خدمة أطلقتها «فاليو» تمنح عملاءها فرصة تسليم فواتير مشترياتهم المختلفة لموظفى الشركة فى منافذها المختلفة، مقابل الحصول على قيمة تلك الفواتير وتقسيطها على فترة زمنية.

وأضاف حسونة، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن «شقلباظ» التى تم إطلاقها فى ديسمبر الماضى شهدت إقبالًا متصاعدًا، إذ أجريت نحو 1824 عملية بقيمة 15 مليون جنيه.

وأوضح أن شروط الاستفادة من الخدمة أن يكون المتقدم أحد عملاء «فاليو» وعدم تجاوز حجم عمليات «شقلباظ» الحد الائتمانى المسموح للعميل، بالإضافة إلى تقديم الفواتير أو المستندات المؤيدة لعمليات الشراء وألا يتعدى تاريخ إصدار الفواتير 3 شهور.

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 وأشار إلى أن عميل «فاليو» يستطيع الشراء من أي تاجر داخل أو خارج شبكة مقدمى خدمات «فاليو»، ويحتفظ بأصل الفواتير وتسليمها لموظفى الشركة، ثم يقوم بكتابة إجمالى الفواتير واختيار مدة القسط من 6 إلى 60 شهرًا عبر تطبيق «فاليو»، ثم يقوم الموظف بتسليم قيمة الفواتير إلى العميل نقدًا.

 ولفت إلى أن الحد الأدنى لإجمالى الفاتورة «الفواتير» هو 500 جنيه، بما لا يتجاوز حجم التمويل الممنوح الحد الائتمانى المسموح للعميل، مشيرًا إلى أن الخدمة باتت متاحة فى القاهرة الكبرى والإسكندرية وطنطا، على أن يتم نشرها قريبًا فى مختلف أنحاء الجمهورية.

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وعلى مستوى تمويلات القطاع التعليمى، كشف «حسونة» أن «فاليو» تستهدف تمويلات بالجامعات تصل إلى 15 مليون جنيه فى عام 2022، موضحًا أنه تم تمويل عمليات بقيمة 25 مليونًا فى مجال التعليم خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن «فاليو» تسعى لتوسيع شبكة خدماتها بصفة مستمرة ومنها القطاع الجامعى، إذ تتفاوض الشركة مع عدة جامعات فى السوق المصرية، فى ظل استهدافها تغطية أكبر حصة من ذلك القطاع.

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يُذكر أن «المال» كشفت، منذ أيام، أن «فاليو» سجلت مبيعات بنحو 500 مليون جنيه فى أول شهرين من العام الجارى، من إجمالى مبيعات مستهدفة فى 2022 تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.

وأكد حسونة أن «فاليو» تتفاوض مع عدة شركات طيران، لافتًا إلى أنه سيتم الإفصاح عن الاتفاقات مع تلك الشركات خلال الفترة المقبلة، عقب إتمام الاتفاق مع شركة «نايل إير».

وسجلت «فاليو» مبيعات بقيمة 4 مليارات جنيه منذ تأسيسها، وتمتلك نحو 5 آلاف نقطة بيع، فيما تخدم نحو 300 ألف عميل، و تكتسب نحو 1000- 1500 عميل جديد يوميًّا.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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