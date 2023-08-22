«فاليو» تستهدف تحقيق 1.8 مليار جنيه إيرادات حتى نهاية 2023

كشف وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة “فاليو” منصة الشراء الآن والدفع لاحقا، أنها تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 1.8 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2023.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الشركة حاليًا، أن إيرادات النصف الأول فقط من العام الجاري سجلت 800 مليون جنيه، ومن المخطط زيادتها حتى نهاية العام الجاري لنحو 1.8 مليار جنيه .

وعلى صعيد صافي الأرباح، أوضح حسونة أنها سجلت نحو 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرًا إلي أن الشركة بدأت عملها بنهاية 2017، وخلال العامين الأولين وهما 2018 و 2019 حققت خسائر ولكن تحولت للربحية منذ عام 2020 .

وفي سياق متصل، قال أحمد عصام رئيس قطاع تطوير المنتحات في شركة “فاليو” إنها تغطي جميع الفئات والمنتجات من خلال شبكة تتكون أكثر من 5500 تاجر و1500 متجر إلكتروني، بخطط تقسيط مرنة حتى 60 شهرا.

وأضاف أن “فاليو” تعتبر هي الوحيدة التي تمنح حدا ائتمانيا للعملاء الشباب من سن 16 إلي 23 سنة.

ولفت إلي أنه من أشهر المنتجات التي طرحتها الشركة خلال الفترات الماضية هي منتج “شقلباظ” وهو عبارة عن قرض نقدي يمكن من استبدال الفواتير، إلي جانب صندوق “Azvalu” الذي تم إطلاقه بالاشتراك مع أزيموت مصر.