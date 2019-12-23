«فاليو» تخطط للتوسع في المحافظات خلال 2020

معدل التعثر في سداد المديونية من جانب العملاء تقارب ٣ في الألف وهي نسبة منخفضة للغاية.

قال محمدالفقي رئيس قطاع الأعمال بشركة فاليو للتقسيط إن الشركة تخطط للتوسع في المحافظات خلال الفترة المقبلة، لتقديم خدماتها لمزيد من العملاء، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته فاليو حاليا.

وأوضح الفقي أن الشركة تستهدف التواجد في مدن الإسكندرية وطنطا والمنصورة والغردقة.

وأشار إلى أن تنفيذ تلك الخطة سيتم عام ٢٠٢٠ بشكل تدريجي تزامنا مع اضافة اللغة العربية للتطبيق الإلكتروني لجذب شريحة إضافية من العملاء.

وأضاف أن فاليو حاليا تعمل مع ٣٧٩ محلاً و٢٥٠٠ نقطة تواجد وتقدم خدمات الملابس والأجهزة الإلكترونية وغيرها.

وأوضح أن معدل التعثر في سداد المديونية من جانب العملاء تقارب ٣ في الألف وهي نسبة منخفضة للغاية.

وأكد الفقي أن الشركة تتعامل مع عدة بنوك منها العربي الإفريقي والتجارة الدولي.