بورصة وشركات

«فاليو» تتلقى خطابات من الشركات تمهيدا لرفع أسعار المنتجات

الشركات أرجعت تلك الزيادات المحتملة إلى ارتفاع تكاليف المنتجات والشحنات التي سيتم استلامها خلال الفترة المقبلة
أحمد علي 2:09 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21 2:09 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

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كشف وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس، إن شركة فاليو تلقت خطابات من شركائها (الشركات) يفيد باعتزام الأخيرة برفع أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة.

واضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا ، إن الشركات أرجعت تلك الزيادات المحتملة إلى ارتفاع تكاليف المنتجات والشحنات التي سيتم استلامها خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس، أن فاليو تسعى لتقديم عروض خلال الفترة الراهنة في إطار “فاليو فرايداي” بهدف حصول العملاء على المنتجات بالأسعار الراهنة قبل رفعها.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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