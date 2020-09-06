«فاليو»: تأثيرات صفرية لـ«كورونا» على النشاط فى النصف الأول من العام

قال محمد الفقى القائم بأعمال الرئيس التنفيذى بشركة «فاليو لخدمات البيع بالتقسيط» التابعة للمجموعة المالية «هيرمس»، إن «كورونا» أحدثت تأثيرات صفرية على الشركة خلال النصف الأول من العام .

وأضاف، أن الشركة تمكنت من تحقيق مستهدفاتها البيعية خلال النصف الأول من العام الحالى، موضحًا أن الداعم وراء ذلك هو زيادة عمليات الشراء الأون لاين .

ولفت الفقى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة فى ذورة الحائجة الحالية رأت أفضيلة التوسع تكنولوجيًا بإطلاق خدمات جديدة أتاحت لغير العملاء الاستفادة من الخدمات والالتحاق بـ«فاليو» أون لاين دون الحاجه للخروج من المنزل.

وأشار إلى أن تلك التوجهات دعمت عمليات البيع أون لاين، لتشهد نشاطًا واضحًا خلال الفترات الماضية، وخاصة فى ظل قرارات حظر التجوال وغلق المحال فى توقيت مبكر .

وكان «الفقى» كشف لـ«المال» سابقًا عن أن عمليات الشراء أونلاين شهدت نشاطًا وارتفاعًا قويًا، لتتجاوز%50 من إجمالى عمليات الشراء مقارنة بنحو %22 قبل انتشار الفيروس.

وأشار الفقى، أنهُ لولا اعتماد الشركة على خدمات البيع الأون لاين، كانت المبيعات تراجعت بنحو %60 .

يذكر أن الفقى، كشف فى أبريل الماضى عن اعتزام «فاليو» تطوير خطتها التوسعية خلال الفترة الحالية نظرًا للظروف الخاصة بـ«كورونا»، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة “إلكترونية” تساهم فى الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر، دون الحاجة إلى التوسع الجغرافى.

كما أطلقت «فاليو» منتج «وقتى» الذى يوفر برامج تقسيط لغير العملاء من حاملى بطاقات الائتمان والراغبين فى الشراء عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الخروج من المنزل أو توقيع أى معاملات ورقية مع الشركة مما يتماشى مع توجيهات الدولة بضرورة الالتزام بالمنزل قدر الإمكان لمنع انتشار كورونا.

الفقى: الشركة تركز نشاطها حالياً على خدمة تقسيط مصاريف المدارس

وعلى صعيد آخر كشف القائم بأعمال الرئيس التنفيذى بشركة «فاليو»، أن الشركة تولى اهتمامها الأكبر حاليًا لخدمة تقسيط مصروفات المدارس .

كانت المجموعة المالية هيرميس القابضة أعلنت بنهاية 2017، عن إطلاق «فاليو» فى السوق المصرية، ورصدت لها استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه، وبدأت عملها من خلال التعاقد مع محلات «تريدلاين» ومع شركات أخرى أبرزها «إيكيا» للأثاث، و«كارم سولار» وغيرها.

ويعد«valU» تطبيق التكنولوجيا المالية الوحيد من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يتيح للمستخدم الحصول على تيسير ائتمانى لحظى يمكنه من الوصول إلى شبكة متنامية من محالّ التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية، عبر الهواتف الذكية.