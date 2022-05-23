فاليو : أنهينا إجراءات تقسيط سفر 60 مشجعًا للأهلي إلى المغرب.. ونتوقع وصول 200

كشف وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو ، أن الشركة أتمت إجراءات تقسيط رحلة تشجيع النادي الأهلي في نهائي دوري ابطال أفريقيا 2022 الذي سيقام في دولة المغرب 30 مايو الجاري.

وأضاف في مؤتمر صحفي يعقد حاليًا بمناسبة توقيع اتفاق شراكة مع الهيئة العربية التصنيع لتقسيط منتجات مصنع الالكترونيات زيرو تيك، أن فاليو تتوقع الوصول إلى 200 مشجع قبل موعد المباراة، بحيث تستطيع فاليو تقسيط عدد مقاعد طائرة كاملة من جمهور الأهلي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة فاليو، أن تحمل النادي الأهلي لـ3000 جنيه من إجمالي تكلفة لرحلة البالغة 15 ألف جنيه ساهم في زيادة عدد الطلبات، مشيرا إلى أن فاليو ستقسط مبلغ الـ 12 الف المتبقية على 15 شهر بدون فوائد.