فالنسيا يفوز على ديبورتيفو لاكورونا 2-1 في الدوري الإسباني

وكالات:حقق فالنسيا انتصاره الثاني على التوالي بالدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب مضيفه ديبورتيفو لاكورونا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب «ريازور»، في إطار منافسات الأسبوع الـ19 للمسابقة.تقدم فالنسيا «الخفافيش» بهدفين في الدقيقتين 37 و64 عن طر

وكالات:





حقق فالنسيا انتصاره الثاني على التوالي بالدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب مضيفه ديبورتيفو لاكورونا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب «ريازور»، في إطار منافسات الأسبوع الـ19 للمسابقة.

تقدم فالنسيا «الخفافيش» بهدفين في الدقيقتين 37 و64 عن طريق الثنائي جونكالو جويديس، ورودريجو مورينو، قبل أن يقلص فلوران أندوني الفارق لأصحاب الأرض بهدف متأخر في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد فالنسيا إلى 40 نقطة في المركز الثالث لجدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية، وبفارق نقطتين فقط خلف أتلتيكو مدريد الوصيف، وثمان نقاط خلف برشلونة المتصدر، فيما توقف رصيد ديبورتيفو عند 16 نقطة في المركز الـ17.