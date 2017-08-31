فالنسيا يعير ناني إلى لاتسيو

سكاي نيوز عربية أعلن لاتسيو الإيطالي، الخميس، ضم الجناح لويس ناني المتوَّج مع منتخب البرتغال بكأس أوروبا 2016 لكرة القدم، من فالنسيا الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. ولم يكشف لاتسيو تفاصيل الصفقة لكن وسائل الإعلام الإيطالية تحدثت عن انتقال مجاني مع خيار شراء اللاعب مقابل 8 ملايين يورو.

سكاي نيوز عربية

أعلن لاتسيو الإيطالي، الخميس، ضم الجناح لويس ناني المتوَّج مع منتخب البرتغال بكأس أوروبا 2016 لكرة القدم، من فالنسيا الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.





ولم يكشف لاتسيو تفاصيل الصفقة لكن وسائل الإعلام الإيطالية تحدثت عن انتقال مجاني مع خيار شراء اللاعب مقابل 8 ملايين يورو.

وبدأ ناني مسيرته في سبورتينغ لشبونة، وخاض سبعة مواسم مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وتُوِّج معه بالدوري أربع مرات، وبدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، ثم عاد إلى سبورتينغ، ومنه انتقل إلى فنربشغة التركي، وأخيرًا إلى فالنسيا قبل عام.

وخاض ناني (30 عامًا) 112 مباراة مع المنتخب البرتغالي.