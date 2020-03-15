فالنسيا الإسباني يعلن إصابة 5 حالات بفيروس كورونا

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الأحد، عن 5 إصابات في صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما جاء في وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، فقد أفاد بيان نشره الموقع الرسمي لفالنسيا، تم الكشف عن 5 حالات إيجابية، عقب إجراء اختبارات فيروس كورونا للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني.

وأشار البيان إلى أن جميع المصابين، يتواجدون في منازلهم بصحة جيدة، ويطبقون إجراءات العزل.

وأوضح البيان أنه بصرف النظر عن المعلومات، التي ستظهر في الساعات المقبلة، يكرر النادي دعمه للسلطات الصحية في حملة التوعية الاجتماعية لكل السكان، كي يظلوا في المنزل ويواصلوا جميع تدابير النظافة والوقاية.

وكان إيزيكيل جاراي، مدافع فالنسيا، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الأندية في الدوري، قرارا بتأجيل بطولتي الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد السبب لمرض “كوفيد 19”.

وأعلنت إسبانيا اليوم تسجيل 2000 إصابة و100 وفاة بفيروس كورونا.