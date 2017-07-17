فالكون تنظم مباراة ودية لنجوم الكرة العالمية والمصرية بالساحل الشمالى

دعاء محمود:تنظم شركة "فالكون" لخدمات الأمن والحراسة، مباراة ودية عالمية، تجمع بين نجوم الكرة المصرية والعالمية، في إحدى القري السياحية بالساحل الشمالي، ويأتى ذلك فى إطار دعم الشركة لقطاع السياحة، وانطلاقا من دورها الوطنى فى دعم البلد وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.وقالت الشركة في

دعاء محمود:





تنظم شركة “فالكون” لخدمات الأمن والحراسة، مباراة ودية عالمية، تجمع بين نجوم الكرة المصرية والعالمية، في إحدى القري السياحية بالساحل الشمالي، ويأتى ذلك فى إطار دعم الشركة لقطاع السياحة، وانطلاقا من دورها الوطنى فى دعم البلد وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وقالت الشركة في بيان لها مساء الاثنين، إنها ستوفر للمباراة المقرر إقامتها، يوم الخميس الموافق 20 يوليو الجارى، خطة تأمينية محكمة، كما وضعت “فالكون” برنامجا شاملا لزيارة النجوم الأجانب لأبرز وأشهر المعالم السياحية فى مصر والأماكن الطبيعية ذات المناظر الخلابة، لتوصيل رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان.

ويشارك بالمباراة الودية، التي ستكون محط أنظار الإعلام المصري والعالمى، 5 لاعبين عالميين، هم تولدو، وروبرتو كارلوس، وروبرت بيريس، وايريك ابيدال، وديكو إضافة إلى عدد من نجوم الكرة المصرية، وهم أحمد حسن وعمرو زكي ومحمد شوقي وهاني رمزى، بحضور ميدو وحازم امام.

وقال شريف خالد الرئيس التنفيذي للمجموعة إن اختيار “فالكون” تنظيم هذه المباراة لإيمانها أن كرة القدم من أهم الرياضات علي مستوي العالم، ويقدر أعداد متابعيها للملايين، ويعد ذلك دعاية كبيرة للقطاع السياحى ودعم الاستثمار السياحي في مصر.

وأضاف شريف خالد إن “فالكون” أصبحت رمز لجذب العديد من مشاهير العالم لزيارة معالم مصر، موضحا أنه يتم وضع خطط تأمينية محكمة ومنظمة حيث يتم وضع برنامج لأماكن الزيارات لإبراز الاماكن السياحية في مصر ومن ثم يعود علي مصر بجذب السياح وزيادة نسبة السياحة في مصر.

ومن المقرر أن يحضر المباراة الودية عدد كبير من عشاق الدائرة المستديرة، إضافة إلى بعض رموز المجتمع فى مجالات السياسة والاقتصاد ورجال الأعمال والإعلاميين.

يذكر أن مجموعة فالكون للأمن والحراسة، تأسست عام 2006، وتمكنت منذ التأسيس من تحقيق نسب نمو قياسية حتى أصبحت إحدى كبرى الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة، وتقدم الشركة التغطية بـ28 محافظة عبر 13 فرعًا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ويعمل بها 22 ألف موظف، وتقدم الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال عدة كيانات قانونية منفصلة في مجالات: الأمن، ونقل الأموال، والخدمات الفنية، والخدمات العامة وإدارة المشروعات.

وحصلت الشركة على العديد من الجوائز العالمية، مثل: جائزة نايت الممنوحة من اليونسكو (عام 2013)، وشهادة الأيزو 9002/2008 (عام 2012)، واعتمدت هيئة الأمم المتحدة شركة فالكون كالشركة الوحيدة التى تقدم خدمات أمنية فى مصر(عام 2009)، وشهادة الأيزو 9001/2001 عام 2008. والأيزو 9001/2001 عام 2008″.