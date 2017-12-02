فالكاو يقود موناكو للفوز على آنجيه بهدف نظيف في الدوري الفرنسي

وكالات:منح الكولومبي رادميل فالكاو، حامل اللقب موناكو الفوز بهدف نظيف على ضيفه آنجيه في الجولة الـ16 بالدوري الفرنسي لكرة القدم.وجاء الهدف في الدقيقة الثانية من اللقاء لينتزع فريق الإمارة الوصافة مؤقتًا بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة على بعد 9 نقاط من باريس سان جيرمان المتصدر، والذي تجرع أول هزي

وكالات:

منح الكولومبي رادميل فالكاو، حامل اللقب موناكو الفوز بهدف نظيف على ضيفه آنجيه في الجولة الـ16 بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

وجاء الهدف في الدقيقة الثانية من اللقاء لينتزع فريق الإمارة الوصافة مؤقتًا بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة على بعد 9 نقاط من باريس سان جيرمان المتصدر، والذي تجرع أول هزيمة له في الموسم اليوم أمام ستراسبورج «1-2».

في المقابل، توقف رصيد آنجيه الذي يحتل المركز قبل الأخير عند 14 نقطة.

وعلى ملعب اليارنز ريفيرا، سجل اليانز بيليا وماريو بالوتيلي وآلان سام ماكسيم، ثلاثة أهداف لنيس ليفوز 3-1 على ميتز متذيل المسابقة بأربع نقاط والذي أحرز هدفًا في المباراة عن طريق نولان روكس.

ورفع نيس بهذا الفوز رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ 12.

وفاز ليل بهدف نظيف لنيكولاس بيبي في الدقيقة 63 على ضيفه تولوز ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ17، يليه تولوز في الترتيب بـ16 نقطة.

وبنفس النتيجة، فاز جانجون بهدف جيمي برياند على مضيفه تروا ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ14، يليه تروا في الجدول بـ18 نقطة.

وفاز رين بهدفين لوهبي الخرزي وبنجامين اندري على أميان ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، في حين توقف رصيد أميان التاسع في الترتيب عند 21 نقطة.