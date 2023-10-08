«فالدا العقارية» تتعاقد على تنفيذ أعمال الألكتروميكانيك لمشروع ROVE بقيمة 250 مليون جنيه

تعاقدت شركة” فالدا للتطوير العقاري” مع شركة Ecs company” لتنفيذ أعمال الألكتروميكانيك بقيمة 250 مليون جنيه لمشروع ” ROVE” مجمع تجاري ترفيهي متكامل على الطريق الأوسطي مباشرة .

وقال محمد عبد المنعم الرئيس التنفيذي لشركة فالدا للتطوير العقاري، إنها تستعد لبدء التسليمات بمجمع “ROVE “، ، خلال 2024.

وأوضح أن ” فالدا للتطوير العقاري ” تمكنت من تنفيذ ما يفوق المخطط بنسبة 80% من اجمالي انشاءات مشروع “ROVE ” حتى الآن على الرغم من التحديات الكبري التى يعاني منها السوق العقاري نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف كافة مدخلات تنفيذ المشروعات.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ المباني بالكامل للمشروع والبالغ مساحتها 29 ألف متر مربع وذلك فى 12 شهر فقط من بدء التنفيذ وتم صب أكثر من 20 الف متر مكعب خراسانات ، وسيتم خلال أيام بدء تنفيذ أعمال الواجهات.

الإسراع في معدلات التنفيذ

وشدد على أن الشركة حرصت على الإسراع من معدلات تنفيذ المشروع على الرغم من تزامن إطلاقه مع انتشار جائحة كورونا ومرور عملية تنفيذه بالعديد من التحديات من تضاعف تكاليف التنفيذ ونقص الخامات وهو الامر الذى ساهم فى تفادي العديد من تلك الآثار السلبية وتنفيذه فى وقت زمني قياسي.

تضاعف التكاليف

وأضاف أن التكلفة التنفيذية المعدة فى دراسة جدوى المشروع قد زادت بنسبة تخطت 50% بسبب تحرير سعر الصرف وزيادة كافة مواد البناء ولولا الإسراع فى التنفيذ وضغط الجدول الزمنى كان من الممكن أن تصل الزيادة الى 100%.

وأوضح ان العام المقبل سيشهد بدء تأجير وتشغيل الوحدات للمستثمرين بالمشروع، مشيرًا الى أن مكاسب العملاء تضاعفت فى ظل الأسعار السوقية الحالية.

موقع مميز

ويقع مجمع «ROVE» على مساحة إجمالية 20 ألف متر مربع بالقاهرة الجديدة، ويتسم بموقع مميز على الطريق الأوسطي، وهو عبارة عن مول متكامل بارتفاع أرضي وطابق أول فقط.

وانطلقت «فالدا للتطوير العقاري» بداية 2020، وهي نتاج للشراكة الاستراتيجية بين «أكويا» -المالك والمطور لسلسلة متنوعة من المشروعات- وشركات «ليڤين سكوير» و»ذا ليدج» في القاهرة الجديدة و»نيو أڤنيو» للاستثمار والتسويق العقاري.