فاكسيرا تعقد عموميتها اليوم لتشكيل مجلس الإدارة

أحمد صبرىتعقد الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا جمعيتها العمومية العامة العادية بحضور الدكتور أحمد عماد وزير الصحة ونقيب الصيادلة وذلك للتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة القابضة عن العام المالى المنتهى فى 30 /6/2016.ومن المقرر أن تناقش الجمعية وتصوت على إعادة

أحمد صبرى

تعقد الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا جمعيتها العمومية العامة العادية بحضور الدكتور أحمد عماد وزير الصحة ونقيب الصيادلة وذلك للتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة القابضة عن العام المالى المنتهى فى 30 /6/2016.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية وتصوت على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ومناقشة إبراء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة عن نفس العام المالى.

كما ستتم مناقشة التصديق على القوائم المالية الخاصة بالشركة القابضة وايضاحاتها المتممة والقوائم المالية المجمعة لها ولشركاتها التابعة عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2016 فى ضوء تقرير مراقبى الحسابات وتقرير متابعة وتقويم الأداء عن ذات العام.