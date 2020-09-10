فاكت تقدر حقوق بورتو جروب فى تحكيم طرطوس بقيمة 36.6 مليون دولار

بورتو جروب تفصح عن تفاصيل دراسة قسمة الحقوق الاقتصادية لتحكيم دولى ضد شركة سورية

قدرت شركة فاكت للاستشارات المالية الحقوق المالية لمجموعة بورتو جروب القابضة فى التحكيم الدولى الصادر فى نزاع مشروع بورتو طرطوس بقيمة اجمالية 36.6 مليون دولار .

وقالت بورتو جروب فى إفصاح مرسل للبورصة الخميس إن إجمالى قيمة التعويض الناتج من التحكيم الدولى فى النزاع تصل إلى 51.6 مليون دولار.

وحصلت المجموعتان (بورتو-عامر) فى فبراير 2019، على حكم من مركز القاهرة للتحكيم الدولي بأحقيتهما فى مبلغ 39.9 مليون دولار فى نزاع مشروع بورتو طرطوس بسوريا.

بورتو جروب..فاكت قسمت المبلغ 70-30%

وكلفت المجموعتان فى وقت سابق شركة “فاكت” المتخصصة فى الاستشارات المالية لتحديد وقسمة الحقوق الاقتصادية لمبلغ التحكيم بينهما.

وقالت فاكتا إن مبلغ التعويض المقتسم يصل إلى 51.6 مليون دولار بعدة إضافة فوائد التعويض السنوى منذ ايداع طلب التحكيم فى اكتوبر 2014.

كما يشمل إضافات أخرى متمثلة فى مصاريف القضية ،مصاريف استمرارية شركة عامر سوريا،إضافة إلى التكلفة الاستثمارية لمشروع بورتو طرطوس فضلا عن رد أثر افصاحات القضية على رأس المال السوقى.

وقسمت فاكت المبلغ بين عامر جروب ،بورتو جروب ،بنسب 29.1% ،70.9% على التوالى .

وقالت عامر جروب فى وقت سابق إن مشروع بورتو طرطوس قد آل إلى مجموعة بورتو جروب منذ إعلان الانقسام إلى شركتين فى 2015.

تأجيل دعوتين ضد المجموعتين إلى اكتوبر القادم

ورفعت شركة إنترادوس السورية للتطوير السياحى عدة دعاوى قضائية فى المحاكم المصرية خلال السنوات الماضية لإبطال التحكيم الدولى الصادر ضدها.

ورفضت محكمة شمال القاهرة (الابتدائية) فى 25 يونيو الماضى إحدى هذه الدعاوى، ومازالت تنظر دعوى أخرى مرتبطة حددت لها جلسة 4 اكتوبر القادم.

وأجلت محكمة استئناف شمال القاهرة فى وقت سابق نظر دعوى أخرى مرتبطة إلى جلسة 4 أكتوبر أيضا.

وتختصم الشركة السورية فى الدعوتين مجموعتى عامر جروب القابضة ،بورتو جروب القابضة.

وتقول بورتو إن شركة إنترادوس لا تستهدف من تلك الدعاوى القضائية سوى المماطلة فى تنفيذ حكم التحكيم الصادر ضدها.

بورتو جروب تدرس التظلم من رفض استخراج صيغة تنفيذ التحكيم

وشرعت بورتو جروب خلال الأشهر الماضية فى استيفاء إجراءات تنفيذ التحكيم إلا أن بعض الصعوبات مازالت تعترضها.

وأودعت المجموعة فى 3 مايو الماضى طلبًا بالحصول على صيغة تنفيذ التحكيم بإدارة إيداع شئون التحكيم بمجمع محاكم شمال القاهرة.

ورفضت محكمة استئناف القاهرة فى 20 يوليو الماضى طلب المجموعة لاستخراج صيغة تنفيذ لحكم التحكيم، وقالت بورتو إنها ستتقدم بتظلم من القرار.

تراجع أرباح المجموعة إلى 116 مليون جنيه فى 2019

وحققت بورتو جروب صافى أرباح مجمعة قدرها 116.8 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 133.8 مليون جنيه في 2018.

وارتفعت إيرادات المجموعة إلى 1.73 مليار جنيه خلال 2019، مقارنة بإيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال 2018.

كما زادت تكلفة الإيرادات والتشغيل إلى 1.28 مليار جنيه في 2019، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال 2018.

تأسست مجموعة بورتو القابضة في أغسطس 2015؛ نتيجة عملية انقسام من مجموعة عامر جروب.

وتعمل المجموعة فى قطاع العقارات مع التركيز على أنشطة التطوير العقاري، ويتبع المجموعة عدد من الشركات العاملة في مصر وسوريا وجزر فيرجن (البريطانية)، ويقع مقرُّها في محافظة القاهرة.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين عدة أفراد أبرزهم عبد السلام مسعود عبد الكريم، محمد الأمين رجب أحمد جمعة، عادل عبد الله المنسوب،أسماك الإماراتية.