فاطمة سرى: إناكتس مصر لا تتلقى تمويلات خارجية

لا توجد شروط مجحفة للالتحاق بالبرامج 48 جامعة مشارِكة ترتفع إلى 52.. الفترة المقبلة مصر استطاعت الحصول على كأس العالم لمبادرة إناكتس عامى 2009 و2010 توقيع بروتوكول مع «الأعلى للجامعات» لتوفير بيئة عمل مشتركة نعتمد فقط المشروعات الفعلية لا النظريةحوارـ المرسى عزت:قالت فاطمة سر

لا توجد شروط مجحفة للالتحاق بالبرامج

48 جامعة مشارِكة ترتفع إلى 52.. الفترة المقبلة

مصر استطاعت الحصول على كأس العالم لمبادرة إناكتس عامى 2009 و2010

توقيع بروتوكول مع «الأعلى للجامعات» لتوفير بيئة عمل مشتركة

نعتمد فقط المشروعات الفعلية لا النظرية





حوارـ المرسى عزت: قالت فاطمة سرى، رئيس منظمة إناكتس مصر، إن المنظمة لا تتلقى أى تمويلات من الخارج، بل تعتمد على تمويلات كبرى الشركات والمؤسسات المصرية، التى تعمل فى مجالات تتنوع بين بنوك وشركات طاقة و أغذية واتصالات. ولفتت إلى أن من بين الشركات التى تدعم برنامج المنظمة، البنك التجارى الدولى، وإكسون موبيل مصر، وجهينة، وأورنج، وأوراسكوم للإنشاءات، والنساجون الشرقيون، ويونيليفر مشرق، وجيزة سيستم، وكوكاكولا، مؤكدة أن البرنامج يتلقى دعمًا من شركات تلو الأخرى، والتى تتغير عامًا بعد الآخر، وهناك شركات مستمرة فى دعمها منذ سنوات. ومن ذلك أن شركة إكسون موبيل مصر قامت برعاية التدريب التوجيهى العام لبرنامج إناكتس مصر الذى انطلقت فعاليات مسابقته المحلية فى الفترة من 9 -10 يوليو الحالى، بمشاركة عدد من موظفى الشركة ضمن لجنة تحكيم المسابقة التى تنافس فيها الطلاب من 32 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية لاختيار الفائز لتمثيل مصر فى مسابقة إناكتس الدولية. وتتنافس الفِرق فى تطبيق مبدأ ريادة الأعمال عن طريق مشروعات تحقق معايير بيئية واجتماعية واقتصادية، وقد نجح فريق إناكتس جامعة القاهرة فى الحصول على المركز الأول ليمثل مصر بمدينة لندن. وأكدت، «فاطمة» فى حوارها مع “المال”، أنه منذ تأسيس برنامج أناكتس مصر عام 2004، والمنظمة أخذت على عاتقها توفير التمويل المحلى لأنشطتها المختلفة. وأضافت أن “أناكتس” عقدت لقاءً مؤخرًا مع وزير التعليم العالى للتوصل إلى صيغ توافقية لتبنّى برنامج أناكتس كأحد البرامج المشجّعة على تقليل الفجوة بين ما يتم تدريسه فى الجامعات والمعاهد وبين احتياجات سوق العمل، خاصة أن البرنامج يوفر البيئة المناسبة للنهوض بتطلعات شباب الجامعات. من جانبه أكد المهندس على إحسان بكر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل مصر والمدير التتفيذى، أنه فخور بمنظمة إناكتس وبالشباب المصرى الواعد، موضحًا أنه لأول مرة يشارك فى لجنة التحكيم بهذه المسابقة، معربًا عن سعادته بحماس الطلاب المشاركين وحبهم لأفكارهم التى أعطت الأمل والتفاؤل لتغيير مستقبل مصر للأفضل. وبهذه المناسبة أكدت نهاد شلباية، مديرة العلاقات الحكومية والخارجية بشركة إكسون موبيل مصر، إيمان الشركة العميق بالهدف التنموى لبرنامج إناكتس قائلة: “نعمل مع منظمة إناكتس مصر منذ سنوات عديدة، شهدنا خلالها نماذج مشرِّفة من طلاب الجامعات المصرية الذين قدموا مشروعات وأفكارًا خلاقة تؤكد أن مستقبل مصر بخير”. وأضافت نهاد: وقد تفوَّق فريق إناكتس جامعة القاهرة وحصل على المركز الأول من إجمالى 32 فريقًا تنافسوا على مدار يومين، ليمثل مصر فى لندن خلال شهر سبتمبر فى مسابقة إناكتس الدولية، والتى فاز بها فريق جامعة القاهرة من خلال عدد من المشروعات المهمة والتى تتمثل فى الأطراف الصناعية، وآلية صناعة تلك الأطراف، بالإضافة إلى مشروع آخر وهو كيفية الاستغلال الأمثل لجلد الأسماك وصناعة الجلود منه من خلال إعادة تدويره بصورة معينة. وأوضحت مديرة العلاقات الحكومية والخارجية بشركة إكسون موبيل مصر، أن إكسون موبيل مصر تؤكد دعمها لمنظمة إناكتس منذ عام 2008، وكل عام فى تقدم وتطور، لافتة إلى أنه فى هذا العام اختلفت نوعية المشروعات وتدخلنا فى القيمة المضافة للمشروعات لينتج عن ذلك فكر جديد بمستوى متميز ذى قيمة تصلح على المستوى العالمى. ونوّهت بأن الجامعات فى الأقاليم والمحافظات استفادت كثيرًا من التدريبات التى قامت بها شركة إكسون موبيل مصر، لافتة إلى أن الاستثمار الجيد هو الذى يتم فى العنصر البشرى، مؤكدة اعتزازها بالشباب المصرى الذى يتحلى بروح التنافسية الجيدة والتعاون المثمر، وأن جميع الطلاب أكدوا استمرارية مشروعاتهم لخدمة المجتمع. يُذكر أن “إكسون موبيل مصر” قامت برعاية ودعم ثلاث فرق لإناكتس مصر، وهي: فريق جامعة الفيوم فى 2016، وجامعة كفر الشيخ فى عام 2015، وجامعة أسيوط عام 2011، وتشمل هذه الرعاية تدريبًا متخصصًا لتلبية احتياجات الفريق ورفع المهارات القيادية وريادة الأعمال وروح الفريق وتشجيعهم على تقديم مشروعات مبتكرة لمشاكل المجتمع، بجانب المشاركة الأساسية لشركة إكسون موبيل مصر كعضو المجلس الاستشارى للأعمال فى مؤسسة إناكتس مصر وجهودها ضمن لجنة تحكيم المسابقة المحلية، ورعايتها السنوية للتدريب التوجيهى العام الذى أقيم هذا العام فى يناير 2017 لـ49 فريقًا طلابيًّا من فرق إناكتس يمثلون جامعات حكومية وخاصة من مختلف أنحاء الجمهورية، والذى يهدف إلى إعطاء فرص متكافئة لجميع الطلاب للحصول على المعرفة والتدريب والارتقاء بمشروعاتهم إلى المستوى المطلوب لتحقيق حلم الفوز بالمسابقة المحلية، ورعايتها برنامج إناكتس السنوى للقيادة الذى يُقدم للجامعات الخاصة والحكومية. وأوضحت فاطمة سرى أنه لا شروط مجحفة للانضمام إلى برنامج أناكتس مصر، لافتة إلى أن طلبة الجامعات يقومون باختيار مَن يمثلهم من كل جامعة. ولفتت إلى أن البرنامج يعتمد على اختيار المشاركين فعليًّا فى تقديم خدمات للمجتمع، عن طريق مشروعات فعلية وليست نظرية. ونوّهت بأن المشروعات المقدّمة من طلبة الجامعات وفق برنامج إناكتس تقوم على توفير حلول مجتمعية لمشكلات قائمة واختيار حلول غير تقليدية بما يعود بالنفع على المجتمع. ولفتت إلى أن كل جامعة من الجامعات المشارِكة فى برنامج إناكتس تقوم باختيار مَن يمثلها فى مسابقة إناكتس التى تتم سنويًّا، والتى من خلالها يتم التأهل لكأس العالم لبرنامج إناكتس الذى يضم 36 دولة. وأشارت إلى أن برنامج إناكتس لا يقدم أى دعم مادى للطلبة، فالطلاب والجامعات هم المسئولون عن توفير الدعم المالى لمشروعاتهم. وأكدت أن البرنامج يعمل على توفير البيئة المواتية لتخريج عدد من الكوادر التى تتطلبها سوق العمل، كما يخلق عددًا من رواد الأعمال فى المجالات المختلفة. وذكرت أن “إناكتس” لا يوفر أيّ منح تعليمية للطلبة للدراسة فى الخارج، هو فقط وسيلة مهمة لمشاركة الطلاب فى مسابقة إناكتس العالمية وهى كأس العالم لبرنامج إناكتس. ونوهت فاطمة سرى بأن البرنامج يضم 48 جامعة حاليًّا، على أن تضم 4 جامعات أخرى، الفترة المقبلة، ليصل عدد الجامعات إلى 52 جامعة. وبدأت “إناكتس” فى مصر ديسمبر من عام 2004 وتم تنظيم أول مسابقة فى يوليو من نفس العام، وحصلت الجامعة الأمريكية على لقب البطل المحلى ومثّلت مصر فى كأس العالم لإناكتس فى مدينة برشلونة بإسبانيا. وفى عام 2005 حصدت الجامعة الأمريكية أيضًا لقب البطل المحلى ومثلت مصر فى كأس العالم فى تورنتو بكندا، وفى عامى 2006 و2007 فازت جامعة مصر الدولية بلقب البطل المحلى لإناكتس مصر، ومثلت مصر فى كأس العالم بفرنسا ونيويورك وحصلت على المركز الخامس عالميًّا. وفى عام 2008 و2009 حصلت الجامعة الفرنسية على لقب البطل المحلى، ومثلت مصر فى كأس العالم عامى 2008 و2009 فى سنغافورة حيث حصلت على لقب بطل كأس العالم، متفوقة على 40 دولة من مختلف أنحاء العالم. وتشارك جامعات عين شمس، القاهرة، حلوان، أكاديمية السادات، جامعة أسيوط، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الكلية الدولية الكندية، الجامعة الفرنسة، الجامعة البريطانية، جامعة أكتوبر للعلوم والآداب، جامعة الزقازيق، جامعة الإسكندرية، جامعة سوهاج، قناة السويس، الفيوم، كفر الشيخ، بورسعيد، سوهاج، الدلتا، المنصورة، معهد القاهرة العالى، معهد العبور، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة طنطا، جامعة جنوب الوادى، أكاديمية الشروق، جامعة دمنهور، جامعة النهضة، مودرن أكاديمى، الأكاديمية العربية البحرية وغيرها من الجامعات. ولفتت فاطمة سرى إلى أن عدد الطلاب المشاركين فى برنامج إناكتس مصر يفوق الـ6500 طالب، من عدة جامعات حكومية وخاصة ومعاهد. وأكدت أن برنامج إناكتس يقوم بعمل مراجعات للمشروعات المقدمة للاختيار فيما بينها؛ للتأهل لمسابقة إناكتس المحلية التى تقام سنويًّا والتى تسمح للجامعة الفائزة بالمشاركة فى كأس العالم لبرنامج إناكتس. ونوهت بأن “إناكتس” لا يعتمد برامج أو مشروعات نظرية، بل مشروعات فعلية تفيد المجتمع. وأضافت أن العديد من الجامعات ابتكر طلابها كثيرًا من الابتكارات التى تخدم المجتمع، لافتة فى هذا الصدد إلى مشروع طلاب جامعة القاهرة الذين توصلوا إلى حلول لمتحدى الإعاقة واختراع أطراف صناعية، كما أنهم حوّلوا جِلد وقشر الأسماك إلى منتجات تخدم المجتمع، ومن ثم توفير فرص عمل وخدمة البيئة المحيطة. وألمحت إلى أن برنامج إناكتس يهدف أيضًا إلى إعلاء قيمة العلم ودوره فى زيادة فاعلية وتنمية المجتمع. وأشارت إلى أهمية التعليم كأحد العوامل التى تدعم نمو المجتمعات. وأثنت على أداء الشركات التى تدعم مبادرات إناكتس التى تهدف أيضًا إلى تخريج دفعات تخدم الشركات بما تحمله من مهارات. فى هذا الصدد علمت “المال” أن عددًا من الشركات الكبرى تقوم باختيار المواهب المشاركة فى مسابقة إناكتس لتنضم إلى كوادرها العاملة. ولفتت فاطمة سرى إلى أن برنامج إناكتس عقد لقاء مؤخرًا مع وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، وأبدى الأخير تفهمه لأهمية البرنامج. وأكدت أن وزير التعليم العالى أبدى ترحيبه وتفاؤله بأنه يمكن حل كل العقبات التى تواجه عمل البرنامج. وأوضحت أنه تم عمل عرض تفصيلى لبرنامج إناكتس أمام وزير التعليم العالي؛ لتعريفه بكل مشتملات وأهداف البرنامج. وأبدت رئيس البرنامج تفاؤلها بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين البرنامج والجامعات المنتشرة فى ربوع مصر. وشددت على ضرورة العمل على تذليل العقبات حول تغير رؤساء الجامعات، مشيرة فى هذا الصدد إلى أهمية أن يتم اعتماد برنامج إناكتس بغض النظر عن الشخصية التى ترأس الجامعة. ولفتت إلى توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وبرنامج إناكتس مصر، إلا أن تفعيل البروتوكول يتطلب سرعة أكثر واهتمامًا أكبر، خاصة أن البرنامج يعد خطوة مهمة نحو تقليل الفجوة بين الدراسة الجامعية وسوق العمل. وأشادت بشباب الجامعات المصرية وأنهم يمتلكون مهارات تفوق نظراءهم فى عدة دول، موضحة أن مصر استطاعت الفوز بكأس العالم لبرنامج إناكتس عامى 2009، 2010، كما حصلت على المركز الثانى عام 2012.