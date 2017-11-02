فاطمة الزهراء والفاطميون 9

كان بين شريك القاضى والربيع حاجب المهدى معارضات، وكان الربيع لا يألو جهدًا فى الدس لشريك القاضى لدى المهدى، ومن الدس انتهازه فرصة رؤيا للخليفة المهدى رأى فيها «شريكًا» يعطيه ظهره، فقال له الربيع إنه بالفعل مخالف له، وإنه فاطمى محض.فاستدعاه المهدى وقد أضمر الشر، ولكن شريك القاضى استدرج

كان بين شريك القاضى والربيع حاجب المهدى معارضات، وكان الربيع لا يألو جهدًا فى الدس لشريك القاضى لدى المهدى، ومن الدس انتهازه فرصة رؤيا للخليفة المهدى رأى فيها «شريكًا» يعطيه ظهره، فقال له الربيع إنه بالفعل مخالف له، وإنه فاطمى محض.

فاستدعاه المهدى وقد أضمر الشر، ولكن شريك القاضى استدرجه إلى مكانة فاطمة إلى أن أنطقه بالاعتراض على كل من يلعنها، فأشار إلى الربيع بأنه يلعنها، فلما أنكر الربيع مذعورًا، حاجاه بأن ذكر سيدة نساء العالمين وابنة سيد المرسلين فى مجالس الرجال افتئات يصل إلى حد اللعن، وظل شريك بأمير المؤمنين حتى أنطقه بأنه صادق، وأنه خيرٌ ممن أراده أن يتحامل عليه.

وقد كانت هناك معارض كثيرة من هذا القبيل، ووشى البعض بأناس أنهم يوالون أبناء فاطمة، إلاَّ أن أحدًا من خلفاء بنى العباس لم يجسر على المساس بهم، إلاَّ أن يتعللوا بعلة أخرى غير النسب، كالعصيان أو التمرد أو ما أشبه.

فلما هجمت الدعوة الفاطمية بما لا طاقة للدولة العباسية بدفعه إن اعترفوا بنسب أصحاب الدعوة، وجد العباسيون أنه لا مناص أمامهم من إنكار النسب، وساعدهم على ذلك تفرق الأئمة الفاطميين فى الأرجاء، واستتارهم بالدعوة، ووقوع اللبس فى الكنى والألقاب، فطعنوا على انتساب الفاطميين إلى السيدة فاطمة، وأذاعوا منشورًا سيأتى ذكره فى القسم الثانى من الكتاب، ووجد العباسيون غايتهم لدى نسابين شملتهم غواية السياسة، كان منهم «ابن حزم» الفيلسوف الحكيم، فعلى علمه غلبه هواه فى الأمويين فلم يسلم من غواية السياسة، وأبدى آراء فى كتابه «جمهرة أنساب العرب»، أراد فيها أن يثبت حق الأمويين فى الخلافة بالصعود إلى الجد الأعلى للأمويين والهاشميين : «فهر بن مالك».

والأستاذ العقاد وإنْ نَزَّه ابن حزم عن تعمد الافتراء، إلاَّ أنه تبنى أن هواه قد جنح به إلى قبول ما ليس بحجة فى إثبات نسب أو دفع نسب، وسار على ذلك فيما أبداه من علوم صحة نسب «عبيد الله» رأس الدولة الفاطمية إلى الزهراء.

بهذا الحديث مهد الأستاذ العقاد لتناول الموضوع ببعض التفصيل فى القسم الثانى من الكتاب، مقرًّا بأنه لا يزعم أن أحدًا وقف على الدليل القاطع الذى يثبت نسب «عبيد الله» رأس الدولة الفاطمية إلى السيدة فاطمة، إلاَّ أنه لم يقف على دليل قاطع ينفى ذلك النسب، ولأن الأستاذ العقاد يدرك أنه لا يوجد دليل نفى بإطلاق، وأن البينة على عاتق مدعى النسب، فإنه أشفع هذا الاستدلال بأنه وقف على شبهات كثيرة توجب الشك فى مطاعن الطاعنين على النسب، ومن نماذج هذه الشبهات ما وقف عليه فى رواية نسابة كابن حزم.

القسم الثانى: الزهراء والفاطميون

وزع الأستاذ العقاد هذا القسم على عدة فصول، تناول فيها : الفاطميين، والنسب، والباطنية، والباطنية الفاطمية، وحسن بن الصباح، ثم بناة وهدامون.. ومهدومون، وأخيرًا عن الحضارة المحتضرة.

الفاطميون

لاشك أن أبناء فاطمة الزهراء فاطميون، بيد أن اسم الفاطميين يطلق فى تاريخ الدول على أبناء إسماعيل إبن الإمام جعفر الصادق، ويسمون من أجل هذا بالإسماعيليين.

وقد كان أبناء الزهراء يعرفون أحيانًا بآل البيت، فلما استأثر بنو العباس بالخلافة غلب عليهم اسم العلويين.

ولما جاء الفاطميون آثروا الانتماء إلى الزهراء ، فمنها يستمدون حقهم فى الخلافة على أنهم أسباط النبى عليه السلام ، وأبناء الوصى علىّ بن أبى طالب.

ولكن العباسيين نازعوهم دعوى الوصاية وأنكروها ، باعتبار درجة العم ( العباس ) أقرب من درجة ابن العم ( علىّ ) ، ومن ثم هم أحق بالخلافة كنسل العباس الأقرب إلى الرسول عليه السلام من ابن عمه.

ومن أجل هذا تسمى الفاطميون بهذا الاسم ، لأن العباسيين لا يستطيعون منازعتهم فيه.

أما تغليب اسم الإسماعيليين عليهم فمرجعه انتماؤهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، وأنه الإمام بعد أبيه ، وتميزوا بهذا الاسم من أبناء السيدة فاطمة الآخرين ، وهم ذرية موسى الكاظم ، وهو الأحق بالإمامة فى مذهب الأئمة الإثنى عشرية.

وكان الإمام جعفر الصادق قد أوصى بالإمامة بعده لابنه الأكبر إسماعيل، ثم نحاه عنها وأوصى بها لابنه موسى الكاظم، وقيل فى أسباب تنحية إسماعيل أن أباه علم أنه يشرب الخمر ، وقيل إن إسماعيل مات فى حياة أبيه فانتقلت ولاية العهد إلى أخيه.

أما الإسماعيليون فيقوم مذهبهم على أن تحويل الولاية لا يجوز ، لأنها أمر الله الذى يتلقاه الإمام المعصوم ، ومن ثم لا يرد عليه تحويل لأن أمر الله لا يرد عليه تعديل.

ومن الإسماعيليين من ينفى وفاة إسماعيل فى حياة أبيه ، ويقولون إنه شوهد بعد تاريخ الإشهاد على وفاته ، وإنما أشهد أبوه جعفر على وفاته خوفًا عليه من الغيلة وتربص الخلفاء العباسيين.

هذا والخلاف بين الإسماعيليين وبين سائر الفاطميين قائم على إمامة إسماعيل ، أما الإماميون الذين لا يسلمون الإمامة لإسماعيل وذريته فإنهم طوائف متعددة ، أكبرها وأهمها الإمامة الإثنى عشرية ، لأنهم ينتهون بالإمامة إلى محمد المنتصر بن الإمام حسن العسكرى ، وعندهم أنه سيظهر فى زمانه الموعود.

ويتفق الأماميون على اعتقادهم عصمة الإمام فى تبليغ شئون الإمامة ، لأنه موئل السؤال والفتوى فى أحكام الدين والدنيا ، ولا يجوز عليه الخطأ.

ويضيف الإسماعيليون إلى أسباب العصمة عقيدة التأويل ، لأن أحكام الدين عندهم لها ظاهر وباطن ، ولا يعلم تأويلها غير الله والراسخين فى العلم وهم الأئمة الذين يعلمون ما لا يعلمه غيرهم.

ولهذا يسمى الإسماعيليون بالباطنيين ، ولا يقصرون أمور الباطن على أحكام الدين وآيات الكتاب ، بل يقولون إن كل موجود على الأرض له نظير فى الفلك الأعلى وأن مقادير هذه الموجودات تابعة للمقادير التى تجرى على نظرائها فى السماء.

رجائى عطية

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