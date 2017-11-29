فاطمة الزهراء والفاطميون 28

حضارة متحضرةيرى الأستاذ العقاد أنه باستثناء الحضارات الأولى فى أيام الفراعنة، جاز أن يقال إن حضارة مصر فى عهد الفاطميين لم يُعرف لها نظير بعد الميلاد، ولم يستثن من ذلك حضارة البطالسة، لأنها عهد غلبت فيه الصبغة الأجنبية على الصبغة الوطنية.أما الحضارة فى أيام الفاطميين فقد غلبت فيها الصبغة المصرية

حضارة متحضرة

يرى الأستاذ العقاد أنه باستثناء الحضارات الأولى فى أيام الفراعنة، جاز أن يقال إن حضارة مصر فى عهد الفاطميين لم يُعرف لها نظير بعد الميلاد، ولم يستثن من ذلك حضارة البطالسة، لأنها عهد غلبت فيه الصبغة الأجنبية على الصبغة الوطنية.

أما الحضارة فى أيام الفاطميين فقد غلبت فيها الصبغة المصرية على كل صبغة، ومن ثم لم تتكرر بهذه الصورة فى أى وطن آخر، وبقيت مصر على مذهبها الدينى الذى كانت عليه قبل قيام الدولة بين ربوعها.

فلم توجد فى مكتبة ـ بعد مكتبة الإسكندرية ـ خزائن ولا أعداد للكتب كالتى وجدت فى القصر الشرقى وتفاوت تقديرها ـ فيما يقول ـ بين ستمائة ألف مجلد ومليونين.

وتنافست القصور فى اقتناء الكتب النادرة، وكانت مكتبة كل قصر تحتوى عشرات الألوف من كتب الفقه والأدب والرياضة والطب وسائر العلوم.

ومن احترام الكتب والمكتبة، كان الخليفة يزور المكتبة العامة من حين إلى حين، ويخلع نعليه ـ احترامًا ـ قبل دخولها، ثم تُعرض عليه الكتب الواردة ليأذن بوضعها فى الرفوف.

وأنشئت دار الحكمة ودار العلم. هذه للمتعلمين وتلك للمعلمين.

وعُقدت فيهما مجالس المناظرة والمحاضرة، يخصص منها قسم للرجال وآخر للحريم.

وشاعت بين العامة ـ فيما يورد الأستاذ العقاد ـ ثقافتهم التى ترضيهم من ملاح التاريخ، ولم يكن مجلس من مجالس السمر يخلو من القصاصين أو الشعراء المنشدين، يُسْمِعون جمهرة الناس طُرَفًا من التاريخ الشعبى والقصص الشعبية، فضلاً عن مجالس الوعظ والتفقيه المفتوحة للقصاد فى المعاهد والمساجد.

وفى عهد الفاطميين أصلحت الدواوين، ونظمت وسائل الرى، وأعيد قياس ومساحة الأرض، وتقدمت الفنون والصناعات، وتنافس الفنانون والصناع فى هندسة البناء، وفى النقش على الجدران والحفر على الحجارة الكريمة، ورسمت على النسيج رسومات تحاكى اللوحات الفنية، وبلغ فن التصوير بأنواعه غاية يبلغه فى أى عصر، وصيغت التماثيل من المعادن والجواهر فى إتقان جعل المعادن غير الثمينة تكاد تحاكى ـ بما عليها ـ ثمن المعادن النفيسة.

وقد ألف الوصافون فى وصف العجائب، وصارت التجارة مددًا للصناعة، وتأتى السفن إلى الموانئ المصرية من بحار المغرب والهند والصين حاملة الخامات، حيث تعود محملةً ببدائع المصنوعات.

وتعددت المواسم والمحافل الاجتماعية، وحافظت الدولة على مواسم الأزمنة الماضية، فبعد إلغاء النوروز لدى مقدم المعز لدين الله ـ عادوا إلى الاحتفال به، وأضافوا إليه الاحتفال بالغُطاس وخميس العهد وأعياد الربيع، هذا غير المواسم العامة : رأس السنة، ويوم عاشوراء، ومولد النبى، ومولد الإمام، وموالد آل البيت والأولياء والصالحين، وليالٍ من رجب وشعبان يجرى الاحتفال بها قبل بدء شهر الصوم.

وتناظرت ـ فيما يقول ـ محافل الليل ومحافل النهار، لا سيما فى رمضان والأعياد، واعتاد الشعب أن يستضيفهم الخلفاء ويمدوا لهم الأسمطة، ولا يزال معظم هذه الأعياد والعادات قائمًا فى مصر حتى اليوم.

ولم يكن قصارى ما فى تلك المواكب أنها مظاهر لهو تعطل فيها الأعمال، بل كانت معارض للفنون والصناعات.

ولا عجب أن صارت مصر إبان هذه الحضارة ملتقى الرواد والقصاد.

وما من رحالة ممن أنجبهم العالم الإسلامى، إلاَّ واتخذ مصر مقامًا ومزارًا.

وعمرت القصور بما لا نظير له فى قصور المشرق والمغرب.

وازدهر الشعر والأدب، ومع شيعية الدولة، إلاَّ أنه كان من شعراء العصر من كانوا على خلاف مذهب الشيعة، ويتمثل الأستاذ العقاد بشعر واحد منهم هو « عمارة اليمنى »، من قصيدته التى قيل فيها إنها أبلغ ما نظم فى رثاء دولة وعمرانها المهجور، وفى مطلعها:

لهفى ولهف بنى الآمال قاطبة:

على فجيعتها فى أكرم الدول

قدمت مصر فأولتنى خلائفها:

من المكارم ما أربى على الأمل

مررت بالقصر والأركان خالية:

من الوفود وكانت قبلة القبل

فملت عنها بوجهى خوف منتقد:

من الأعادى ووجه الود لم يمل

أسلت من أسفى دمعى غداة خلت:

رحابكم وغدت مهجورة السبل

أبكى على ما تراءت من مكارمكم:

حال الزمان عليها وهى لم تحل

ومضى فيها الشاعر إلى أن يقول :

والله ما زلت عن حبى لهم أبدًا:

ما أخّر الله لى فى مدة الأجل

على أن أجل الدولة لم يُؤَخر، فانقضى فى سنة 567 هـ، وانقضى أجل شاعرها بعد عامين فى سنة 569 هـ.

وهنا يصل الأستاذ العقاد إلى فصل الختام، فيلوذ مستشهدًا بالقرآن الكريم :

« قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ( آل عمران 26 ).

( انتهى )

رجائى عطية

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