فاطمة الزهراء والفاطميون 27

الحاكم بأمر الله! الهدم، وبداية احتضار الحضارة!تولى الحكم بعد «العزيز بالله» أسطورة فى شخص إنسان، نُسجت من حوله الحقائق الغريبة المتناقضة، مع الخيال، ولولا أن غرائبه وتناقضاته أو معظمها على الأقل جرت بها الأخبار مجرى اليقين، لشك فيها المؤرخون أو جزموا بإنكارها، إذ كان مجموعة من النقائض

الحاكم بأمر الله!

الهدم، وبداية احتضار الحضارة!

تولى الحكم بعد «العزيز بالله» أسطورة فى شخص إنسان، نُسجت من حوله الحقائق الغريبة المتناقضة، مع الخيال، ولولا أن غرائبه وتناقضاته أو معظمها على الأقل جرت بها الأخبار مجرى اليقين، لشك فيها المؤرخون أو جزموا بإنكارها، إذ كان مجموعة من النقائض والغرائب يكذب بعضها بعضًا، ولا تُتصور فى عقل عاقل.

ذلك هو الحاكم بأمر الله!

على أن الغرائب التى صاحبت حياته، صاحبت أيضًا موته أو اختفاءه!

ولا شك أن هذه وتلك تخرجان عن الحيز الذى قيد الأستاذ العقاد نفسه به، وتخرجان من باب أولى عن هذا الحيز الذى ألزم له عدم الاستفاضة فى سيرة تحتاج إلى كتاب.

أورد الأستاذ العقاد أنه كان يعمر ويخرب، وكان يلين ويقسو، وكان ينهى عن المراسم ثم يفرض منها ما يشبه العبادة، وكان يجيز شعائر أهل السنة وأهل الذمة ثم يمنعها ويبطش بمن يعلنها، وكان يحرم المباح ويبيح الكفر والبواح، وكان يبدل الليل بالنهار والنهار بالليل، فمن فتح دكانًا بالنهار جلده ومن أغلق دكانًا بالليل رماه بالعصيان، وكان يعتق العبيد والإماء ويفرّق عليهم الهبات والأرزاق ثم يستعبد الأحرار ويدينهم بما يأنف منه الأرقاء، وكان يخرج إلى الجبل فى الظلام ويختبئ فى حجرات قصره منذ مشرق الشمس إلى المغيب، وكان يدعى عِلم الغيب ويعاقب من يحرس ماله ومتاعه كأنه يشك فيه، ثم يحاسب على الصغائر التى يغفرها المتنطسون.

قال ابن خلدون: «إن حاله كان مضطربًا فى الجور والعدل والإخافة والأمن والنسك والبدعة». وقال ابن خلكان: «إنه كان جوادًا سمحًا، خبيثًا ماكرًا، ردىء الاعتقاد، سفاكًا للدماء، قتل عددًا من كبراء دولته صبرًا، وكان عجيب السيرة يخترع كل وقت أمورًا وأحكامًا يحمل الرعية عليها..».

ويمكن لمن يريد التوسع فى سيرة الحاكم بأمر الله، أن يرجع إلى الكتاب الشامل الذى ألّفه الأستاذ الجليل محمد عبد الله عنان المحامى والعالم الضليع فى الأندلسيات، فقد بذل فى هذا الكتاب المتميز جهدًا كبيرًا لتأصيل غموض وتناقض شخصية الحاكم، ومحاولة تفسير الغموض الذى اكتنف اختفاءه حتى تأكدت وفاته لطول البحث وعدم العثور له على أثر.

وقد ناقش الأستاذ عنان كل الآراء، وبرغم محاولته تفسير بعض شطحات الحاكم، إلاَّ أنه أقر بوصف العلاّمة الألمانى ميللر بأنه «من أعجب وأغمض الشخصيات التى عرفها التاريخ»، وما أورده النويرى فى نهاية الأرب من أنه أصيب سنة 393هـ / 902 م وهو فى الثانية عشرة بضربٍ من «المالنخوليا» وغلبت عليه هذه العلّة فى غير تعليل من تصرفاته.

ويرى الأستاذ العقاد أن سيرة الحاكم هى أعجب السير فى التاريخ، وأوضح السير أيضًا فى وقت واحد.

هى أعجبها فى موازين النصوص والأوراق..

وهى أقلها عجبًا فى ميزان علم النفس الذى لم ينفصل عن التاريخ قط فى دراسة أحوال الدول والملوك.

ولم يبتعد الأستاذ العقاد كثيرًا عما أورده النويرى والأستاذ عنان عن المرض الذى أصيب به الحاكم فى صباه، فأورد أن الواضح من تطبيق علم النفس على أعراض هذا الرجل أنها من حالات الهوس بالأسرار أو التى تعرف بهوس الغموض Mystic Hallucinosis.

واستطرد الأستاذ العقاد فى وصف أعراض هذا المرض من واقع بحوث علم النفس الحديثة، وما تردد فى هذا الصدد بين فرويد وأنصاره، وبين غير «الفرويديين»، وهى على كل حال لا تلزمنا فى التعرف على الدور الهادم الذى أدت إليه أفعال وتصرفات الحاكم.

على أن الحاكم لم يكن من المسرفين فى شهوات، ولم يكن يعاقر الخمر، أو يقبل على مجالس الطرب والغناء، وينقل الأستاذ العقاد عما قاله الطبيب يحى الاخطاكى فى تاريخه أن الحاكم كان مصابًا بتشنج من سوء مزاج يابس فى دماغه وهو مزاج المرض الذى يحدث فى «المالنخوليات».

وخلائق الحاكم كما يصورها علم النفس، أحاطت بها سن المراهقة دسائس القصور، ونشأ وهو يسمع الأحاديث عن التنجيم وأسرار البواطن والغيوب، وابتُلى بالمتزلفين والمنقبين عن مواطن الضعف فى نفسه الحائرة.

كل ذلك، مع جرائر الحريم ودسائس القصور، قد ساهم فى نكبة الحاكم التى لم تكن راجعة إلى المرض وحده.

على أن هذه النكبة من جراء التصرفات الغريبة المتناقضة، أدت إلى اضطراب الحكم، وتزعزع أركانه، فقد تعددت قوى الجيش وشجرت بينها نوازع الشقاق تبعًا لاختلاف الأحزاب، فكان للدولة قوة من الترك وقوة من السودان إلى جانب القوة التى كانت لها من البربر والعرب، وأصبح حراس الأمن هم أول المزعجين للآمنين ولأنفسهم وللقادة والحكام.

وهكذا لم يمض جيل واحد على قيام الدولة الفاطمية فيما يقول الأستاذ العقاد، حتى ابتُليت بهذه الاضطرابات وتحكم الدواوين أو ما يسمى بالبيروقراطية فى العصر الحديث، فضلاً عما ابتُليت به من سياسة الحريم.

ومع ذلك فقد سمى عصر الخليفة «المستنصر» بالعصر الذهبى فى الدولة الفاطمية رغم ما تخلله من القحط والمجاعة والوباء، ذلك لأن هذا العصر أشبه بمواسم الحصاد التى تبرز فيها الثمرات وتنضج السنابل التى زُرعت فى الموسم السابق، إلى أن تذروها الرياح وتحولها إلى هشيم.

كان هذا هو عصر الهدم والهادمين!

المهدومون!

تعاقب على الخلافة بعد المستنصر، من لا يحسب من البناة ولا من الهادمين، وإنما هو مهدوم تتداعى تحته قواعد الملك.

كان بنو أيوب قد أخذوا بزمام السلطان فى مصر قبيل انتهاء الدولة الفاطمية، فلما استقر الرأى فيما يقول الأستاذ العقاد فى أيام صلاح الدين على الدعاء للخليفة العباسى بدلاً من الخليفة الفاطمى الملقب بالعاضد، تجاوبت المنابر بالدعاء الجديد ولم يعلم به الخليفة الذى تحول عنه الدعاء، لأنه كان يجود بنفسه فى مرض الوفاة، فكانت سنة سبع وستين وخمسمائة للهجرة 567هـ هى خاتمة الأجلين: أجل الخليفة الذى عمّر إحدى وعشرين سنة، وأجل الدولة التى عمّرت بين المغرب ومصر مائتى سنة وسبعين 270 سنة.

هذا وقد عُزِل أمراء الدولة بعد موت عميدها لينقرضوا بغير عقب يخلفهم، وأورد الأستاذ العقاد مما قاله المقريزى عن صلاح الدين والخليفة الفاطمى الأخير: «وأضعف العاضد باستنفاد ما عنده من الأموال فلم يزل أمره فى ازدياد وأمر العاضد فى نقصان… ومنع العاضد من التصرف حتى تبين للناس ما يريده من إزالة الدولة… فلم يبق للعاضد سوى إقامة ذكره فى الخطبة.. هذا وصلاح الدين يوالى الطلب منه كل يوم ليضعفه، فأتى على المال والخيل والرقيق وغير ذلك حتى لم يبق عند العاضد غير فرس واحد فطلبه منه وألجأه إلى إرساله وأبطل ركوبه من ذلك الوقت وصار لا يخرج من القصر..»

ولا شك أن ما صدر عن صلاح الدين قسوة، ولكن التاريخ لم يحسبها فيما يبدو عليه، لأنها من قسوة الزمن وجناية الأسلاف على الأخلاف، أو لم يحسبوها عليه بالنظر إلى مناقبه بحساب الموازنة بين المناقب والمعائب، وبين المروءة وحكم السياسة المشنوءة، وبين القضاء الذى يجريه صاحبه، والقضاء الذى يجرى على قاضيه فيجزيه وكأنه يعاقبه !

رجائى عطية

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