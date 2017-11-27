فاطمة الزهراء والفاطميون 26

المعز لدين الله

الخليفة الموطد

لم يمنع ذيوع أمر المعز فى مصر، وكثرت الكتابة عنه ومعرفة معظم المصريين به، من أن يكتب عنه الأستاذ العقاد هنا، ليستخلص زبدة دوره وقوة ناصيته وحدة ذكائه وعمق نظره فى توطيد أركان الخلافة الفاطمية.

فإذا كان المهدى قد حقق توطيدًا بعد تأسيسه للدولة، إلاَّ أن القسط الأكبر فى هذا التوطيد قام به حفيده «المعز لدين الله»، وهو الخليفة الذى فُتحت مصر فى عهده للدولة الفاطمية، وبُنيت القاهرة، ونقل إليها مقر الملك، كما بنى الجامع الأزهر.

تولى المُلك بعد المهدى ابنه «القائم بأمر الله» ثم «المنصور بأمر الله»، وكلاهما كان جديرًا بوراثته، إلاّ أنهما لم يبلغا مبلغ المؤسس، ولا مبلغ الموطد الذى جاء بعدهما.

يحسب للقائم بأمر الله أنه عزز الأسطول واحتل الشواطئ الإيطالية حتى ثغر «جنوة» ليحمى البلاد من القراصنة، ومات قبل التمكن من صد الخوارج، ولولا اعتصامه بالمهدية لدالت الدولة.

ونجح ابنه «المنصور بأمر الله» فى اجتياح الخوارج، وأسر زعيمهم القوى «ابن كنداد» وشتت جموعه، ثم تردد المنصور بين صد الأمويين الذين أغاروا على مراكش، وبين صد الإفرنج عن شواطئه، فوزع قوته، ومات مجهدًا فى سنة 341 هـ، فارتقى العرش من بعده ابنه «معد أبو تميم» المعز لدين الله الذى إليه توطيد أركان الدولة.

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يصدق على «المعز» فى نظر الأستاذ العقاد، ما قاله فى عبقرية خالد من أن ولاية أبى عبيدة بن الجراح للشام بعد الدور الذى أداه خالد بن الوليد، كان أليق وأنسب لأن الدول تحتاج بعد دور الفتح إلى غصن الزيتون مع السيف.

كان المعز لائقًا للقيام بهذا الدور.

فإنه كان يحسن المجاملة إلى جانب البأس والصرامة، وتلقى فى نشأته العلم والمران على الفروسية، إلى جانب النشأة على غلبة البرهان وغلبة السيف والصولجان.

إلى جانب هذا، تعلم لغات الأمم، فكان يحسن البربرية والرومية والإيطالية والنوبية، وتوسع فى علوم العربية.

وتروى الروايات عن أنفته من الجهل.

وبويع له بالخلافة وهو فى الرابعة والعشرين، فجعل همّه أول الأمر فى أن يستوثق من أمنع المعاقل التى يعتصم بها الخارجون على الدولة، فصعد إلى جبل أوراس حيث نجح فى جنى طاعة القبائل التى لم تكن قد دخلت فى طاعة أبيه، فبايعوه، وأسرع المخالفون فى التقرب إليه لما أنِسُوه من مودته وكرمه.

وأظهر ما ظهر من خصاله فيما يقول الأستاذ العقاد أنه كان حريصًا على الانتفاع بالتجارب والعبر، يجيد اصطناع الرجال، تساعده فراسة جيدة فى معرفة الأحوال واغتنام الفرص.

واجه هزيمة الأسطول فى الحملة الثانية على مصر، ببناء أسطول قوى واستطاع بقوته البحرية أن يرد أساطيل الروم عن بلاده وعن جزر البحر الأبيض التابعة لحكمه.

ويستشهد الأستاذ العقاد على إتقانه اصطناع الرجال، بأنه لم يكن يغار ممن يَعْظُم أمره منهم، ويأمر الشعراء بمدحهم ولا يستنكف أن يمدحوهم فى مجلسه، وأمر الشعراء بمديح قائده جوهر الصقلى، وأمر الكبراء والعظماء أن يترجلوا عند توديعه.

ومن فنون اصطناعه للرجال انه كان يعفو عن الشجعان من أعدائه حتى يعطونه طاعة خالصة بغير رياء ولا ريبة.

ولعل هذه السجية سبب الإشاعة التى تواترت بين الرهبان والقساوسة بتنصره وبقائه على النصرانية حتى وفاته.

وهى إشاعة غير صحيحة، ساهم أيضًا فى ترويجها ما جُبِلَ عليه المعز من المجاملة والترحيب فى مجلسه، ولا يحجب هذا أو تلك عن أرباب المذاهب والأديان الأخرى.

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ومن فراسته فى استطلاع أحوال الأمم، أنهم حينما قرر فتح مصر، بث العيون والدعاة، للدعوة ومجمع الأخبار، ولم يجار من استعجلوه، حرصًا على اكتمال وحسن التدبير، إلى أن جاءته أخبار تورى بتدهور الأخلاق فيها بين ولاة الأمر، حتى أن ابنة الإخشيد محمد بن طغج بلغها خبر صبية حسناء معروضة للبيع بألف دينار، فذهبت لشرائها وجعلت تقلب فى الصبية فشغفتها حبًّا، واشترتها بستمائة دينار لتستمتع بها !!!

وحينما وصل هذا الخبر إلى المعز، طبقًا لرواية المقريزى، استنهض رجاله مستدلاًّ على أن هذه القصة دالة على ضعف نفوس الرجال وذهاب غيرتهم.

وقد كان الفاطميون، وكما صار معروفًا فى مصر، يحبون المواسم والمواكب ويبتدعونها ويشجعون عليها، إلاّ أن المعز- على خلاف المعهود من سياسة الأسرة الفاطمية حظر الاحتفال بالنوروز فى مصر منعًا للتبذل وتطهيرًا للأخلاق.

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وقَدِمَ جوهر الصقلٍّى إلى مصر سنة 358 هـ، فاشترط عليه وجوه الأمة ورؤساؤها أن يؤمنهم على عقائدهم ومألوفاتهم ففعل، وكتب لهم عهد أمان أورد الأستاذ العقاد نصه.

ووضع جوهر الصقلِّى أساس القاهرة، ولم ينس المؤرخون شهرة الفاطميين برصد النجوم ، فتداولوا قصصًا حول مسمى القاهرة، ناقش الأستاذ العقاد ما نُسِجَ فى إحداها عن شد الحبال على الأساسات ووقوف غراب وقع عليها والمريخ فى الفلك، فاهتزت الحبال وأخذ العمال فى وضع الحجارة، وسميت المدينة باسم «القاهر» الذى يطلقه المنجمون على كوكب المريخ لأنه كان فى اعتقاد الأولين إله الحروب.

ويبين الأستاذ العقاد فساد هذه القصة، فهى قد رويت عن بناء الإسكندرية، وهى (ثانيا) غير معقولة ولا مقبولة الحدوث بالنحو الذى رويت به، فضلاً عن استحالة معرفة أن الذى وقف على الحبال غراب دون غيره من الطيور، أو دون فعل فاعل من الناس، عفوًا أو قصدًا أو إهمالاً.

وكان من الغريب أن تروج هذه القصة، ورواجها مع استحالتها عبرة لمن يسرع إلى تصديق السمعة التى تختلقها الأقاويل.

وشرع جوهر فى بناء مسجد العاصمة الجديدة سنة 359 هـ، وسمّاه الجامع الأزهر على اسم الزهراء فى أرجح الأقوال، وكأنه أراد أن يستغنى بالعاصمة الجديدة ومسجدها الجامع عن قطائع الطولونيين ومسجد ابن طولون فيها، وعن الفسطاط ومسجدها المشهور بالمسجد العتيق (جامع عمرو)، وكلتا هاتين المدينتين : الفسطاط والقطائع، كانت عاصمة للبلاد فى أوانها، إلى أن أنشأ الفاطميون مدينة القاهرة بمسجدها الجامع واتخذوها عاصمة لمصر.

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هذا وبعد فراغ جوهر من بناء القصور، أُبلغ المعز فقدم إلى الإسكندرية فى شعبان 362 هـ، حيث جلس لاستقبال رؤساء المدينة والوافدين إليها، وخطبهم قائلاً إنه لم يقصد مصر طمعًا فى مُلك أو مال، وإنما لتأمين الأنفس وحماية طريق الحج ودرء الغارة عن ديار الإسلام.

وقد كان تأمين الطريق إلى الحجاز من مصر والشام، خطة تقتضيها مصلحة الحاكم والمحكومين.

ولم يلبث المعز فى القاهرة سنة واحدة، حتى تفاقم خطب النزاع مع القرامطة فأعلن البراءة منهم وأعلنوا الخروج عليه، وزحفت جموعهم إلى مصر ومعها قبائل البادية إلاَّ أن المعز نجح فى الفصل بينهم وتجنيب القبائل البدوية بعد أن وعد زعيمهم بمائة ألف دينار، فقبل الصفقة.

وخرج المعز لمواجهة القرامطة فى خطة محكمة، أحسن الحيلة فيها، بالاتفاق مع «حسان بن الجراح» زعيم القبائل على أن ينهزم بجموعه عند التقاء الصفوف، ودارت الدائرة على القرامطة فقنعوا بالإياب، ودبت المخاوف والشكوك بينهم وبين أصحابهم، فلم يعودوا بعد ذلك إلى الإغارة على مصر.

هذا ولم ينته عهد التوطيد بانتهاء عهد المعز الذى توفى سنة 365 هـ، بل استأنف المهمة ابنه العزيز الذى تولى الملك بعده، وكان على كفاءة ومقدرة استكمل بهما توطيد أركان الدولة، ولكنه مات سنة 386 هـ، وقد بدأت فى أيامه دسائس القصور وسياسة الحريم، وتناثرت هنا وهناك بذور الانحلال.

رجائى عطية

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