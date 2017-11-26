فاطمة الزهراء والفاطميون (25)

المهدى عبيد الله مؤسس الدولة الفاطميةاتصف عبيد الله، فيما يقول الأستاذ العقاد، بقوة البنيه، وجمال السمت والهيبة، كما اتصف باليقظة مع سعة الحيلة ورباطة الجأش، وبالحزم وشدة المراس. وتضافر مع هذه الصفات حبه للعمارة والتنظيم، فتهيأ بذلك للدولة الجديدة مؤسس قليل النظراء.ولا مراء فى أن قوة البنية ليست

المهدى عبيد الله مؤسس الدولة الفاطمية

اتصف عبيد الله، فيما يقول الأستاذ العقاد، بقوة البنيه، وجمال السمت والهيبة، كما اتصف باليقظة مع سعة الحيلة ورباطة الجأش، وبالحزم وشدة المراس. وتضافر مع هذه الصفات حبه للعمارة والتنظيم، فتهيأ بذلك للدولة الجديدة مؤسس قليل النظراء.

ولا مراء فى أن قوة البنية ليست بالضرورة شرطًا فى أصحاب العروش، وقد رأينا الرئيس الأمريكى روزفلت يقود بلاده إلى النصر فى الحرب العالمية الثانية وهو قعيد على كرسى متحرك، كما لم يكن أبو بكر الصدّيق على عظيم بلائه للإسلام قبل خلافته وأثناءها لم يكن يتميز بقوة البنيان وإن تميز بشمائل أخرى كثيرة أدى بها دوره العريض فى خدمة الدعوة وفى توطيد أركان الدولة بعد توليه الخلافة.

ولكن فى زمن تأسيس الدولة الفاطمية، والظروف التى أحاطت بها، كان مؤسس الدولة يحتاج إلى هذه القوة البدنية فى رحلاته وما يصادفه فيها من مآزق تستدعى أن يصرع المطارد وأن يسبق المتعقب وأن يبرز للقتال ويكون قادرًا عليه.

ولذلك لا شك أن قوة بنية المهدى عبيد الله قد أسعفته فى مآزقه الباكرة، وأيضًا فى أيام سلطانه، وأسعفته مع هذه البنية مهابة يعنو لها من معه ومن لا يضمر له مودة، وقد روى أنه عندما كان أسيرًا بالمغرب الأقصى، كان آسره صاحب « سجلماسة » ينكل بأعوانه ولا يجسر على مجابهته بما يسوءه.

وقد أسعفته هذه القدرات والخصال فى مآزق كثيرة تتطلب اليقظة الجزئية وسعة الحيلة ورباطة الجأش، والاعتزاز بالكرامة. فهو حينما خرج من الشام قاصدًا مصر هربًا من خلفاء بغداد، سيروا الأدلاء فى كل مكان طلبًا له، فجعلوا ينادون فى الناس بأوصافه، ويعدون من يدلى عليه، وينذرون من يراه ولا يرشد إليه، وجعلوا لمن يسلمه عشرة آلاف دينار، فضلاً عما سينفعه به موقفه لدى الخلفاء والأمراء والولاة.

وقد تعرض لموقف عصيب بعد صلاة الصبح فى جامع عمرو بمصر، حيث تعرف عليه أحد المصلين وهو يهم بالخروج من المسجد، ومنى نفسه علنًا بجائزة العشرة آلاف دينار الموعودة، ولو كان رجلٌ غير المهدى فى مثل هذا الموقف العصيب لساخت به الأرض من الفزع، وألجمته المفاجأة، ولكنه تماسك فى رباطة جأش ليقول للرجل متحديًا بأنه سيجمعه بالرجل الذى يطلبه، وأن عليه عهد الله وميثاقه أن يدفع له ولصديقه خمسة آلاف دينار، ثم انتهز فرصة أن الرجل أرتج عليه، وتسلل مبتعدًا ليبادر بالمسير إلى المغرب.

وفى سيره إلى المغرب تعقبه والى مصر وأدركه، ولكنه تردد فى وصفه فأطلقه، وفى نفسه أن يلحق به لو تثبت من حقيقته، وكأن المهدى قد أحس بفراسته بما يلابس والى مصر، فافتعل قصة أنه آب للبحث عن كلب من الكلاب المدربة تعلق به ابنه، فوقر فى ذهن الوالى أن من يخاطر بنفسه ويرجع للبحث عن كلب، يستحيل أن يكون هو المهدى المتربص به!

وقد قيل فى ذلك رواية أخرى أن الوالى أطلقه لقاء رشوة، فإذا صح هذا الافتراض تكون عودته للبحث عن كلب حيلة ذكية ليرفع الشبهة عن الوالى.

ومن حزمه بعد مبايعته بالخلافة، أنه بادر لتجديد نظام الدعوة فى المغرب ومصر واليمن والعراق، ليكون الدعاة تابعين له مباشرة، ليتخلص من تأثير طبقة الرؤساء عليهم، ويكرس خضوعهم له، ولم يأنف فى عزله لرؤساء الدعاة أن يعزل فيمن عزلهم « عبد الله الشيعى » الذى مهد له فى المغرب، فلما رابه ما سُرِّب إليه من أنه على اتصال خفى بزعماء القبائل، وأنه وأخاه العباس يستكثران عليه أن يستأثر وحده بالسلطان، وأنهما يبيتان النية مع زعماء القبائل على قتله، لم يتردد فى قتلهما، ثم طفق يظهر الرضى عن غيرهما، ويفرقهم فى المناصب النائية، ومرامه فى ذلك مزدوج، أن يشيع التنافس والفرقة بينهم، وأن يأمن على نفسه بهذا الاقصاء.

وأطلق المهدى دعاته الجدد ومن أبقى عليهم من الأقدمين يجوسون للتبشير به ويخذلون أنصاره فى الديار الإسلامية، وأطلق رسله إلى بلاد الأمويين بالأندلس وبلاد الأدارسة بالمغرب، ونشطوا فى مصر واليمن والعراق وخراسان.

وحين النظر فى حملاته إلى مصر، يبين أنه كان يوصى بالأناة والتريث، حتى يتم عمل التخذيل وكسب الأنصار، وإذ بالقدر يضرب ضربته فيموت الخليفة فى بغداد ويستحكم الشقاق بين وزرائه وقواده، فتتوالى الكتب إلى المهدى للهجوم، فلا يملك القعود والاكتفاء بالنظر من بعيد إلى هذه الأحداث، ولأن اقتناعه بالتوقيت واكتمال الأهمية كان بين بين، لم يبعث بكل قوته للقيام بالمهمة، حتى لا تخلو المغرب من جنود تحميه إذا ما تهيأ المنتفضون للارتداد عليه، وبذلك أمَّنَ ظهره، وقد كان قد اختار لقيادة الحملة الزعيم البربرى « حباسة » ثم حَمَّلَهُ تبعة الاخفاق فيها.

أما الخطة التى بدا للأستاذ العقاد أنه كان يؤثرها ويختارها فهى إرجاء الحملة على مصر إلى أن يفرغ تمامًا من شأن المغرب ويقضى على فتنه ومشاغباته، هذه الفتن التى أحرجته حرجًا بالغًا بعد مؤامرة «عبد الله الشيعى» وأخيه.

هذا ولم تفارقه طبيعة الحيطة والدهاء وهو يبنى « المهدية » لتكون عاصمة ملكه، فتخير لها مكانًا محاطًا بالبحر من ثلاثة جهات، وحصن الجهة الرابعة بسور حصين، ووفر للمدينة كل سبل الإمدادات بالمؤن والمياه إذا ما حوصرت، وبلغ من حيطته أن أقام مدينة أخرى على مقربه سماها « زويلة »، خصصها لدكاكين التجار ومخازنهم، وفى مرامه أن يفرق بين المال وأصحابه، متوزعين بين « المهدية » و« زويلة »، لينزع سلاح المال من المقيمين بالمهدية، ويخوفهم على أموالهم فى « زويلة »، وليخوف المقيمين بزويلة على ما عساه يصيب أهليهم إذا ما خرجوا على « المهدى » أو قلبوا له ظهر المجن.

بعد ذلك استعد المهدى للحملة الكبرى على مصر، وعقد لواءها لولى عهده « القائم » فدخل الإسكندرية سنة 307 هـ، وتقدم إلى الجيزة واحتل الفيوم، ثم دهم الوباء جيشه وفتك بالآلاف من جنوده وحيل بينه وبين قدوم المدد من المغرب بعد انهزام أسطوله.

ثم كانت الحملة الثالثة سنة 321 هـ وهو يعانى من الشيخوخة، وقيل إنه مات قبل أن يحكم تدبيرها، ويقال إن خليفته « القائم » كتم خبر وفاته سنة كاملة مخافة الانتفاض على الحكم.

وفاته:

مات المهدى فى سنة 322 هـ، وبويع له بالخلافة وهو فى نحو الأربعين، وامتدت مدة حكمه أربعا وعشرين سنة، استقر فيها بنيان الدولة ورسخت أركانها ودانت لها الدول التى كانت تنازعه، ولم يعرف عنه طول حياته أى ميل للتنعم، أو أنه غفل يومًا عن سياسة ملكه، ولم يكن له إلاَّ زوجة واحدة، فكذبت سيرته كل من رماه بالانتماء إلى أعداء الدين، ولو لم يكن كذلك لما أبقى بعده ملكًا مؤسسًا غالب عوادى الدهر من أول القرن الرابع الهجرى إلى نهاية القرن السادس.

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