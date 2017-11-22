فاطمة الزهراء والفاطميون 23

كانت حياة ابن الصباح فى السنوات الأخيرة من مقامه بقلعة «آلموت»- مصدر حيرة للمؤرخين والباحثين النفسانيين، فإنه التزم الإقامة الدائمة بالقلعة ولم يفارقها منذ دخلها، ولا أسرة له فيها غير امرأته وولديه، بيد أن هذا الزعيم «الباطنى» الذى قيل عن مذهبه إنه ذريعة لاستباحة المحرمات والتهالك على اللذات، قد ضرب المثل فى الزهد والاعتكاف والعزوف عن المباح من الأطايب، ناهيك بالحرام، وزعم بعض المؤرخين أنه حين قُتل ابنه- أنه هو الذى قتله لمخالفته إيّاه فى شرب الخمر، بل وقيل إنه لم يقتل ولدًا واحدًا بل قتل ولديه الاثنين، وهو فى شيخوخة لا مطمع له بعدها فى الذرية، وهذه بعض المحيّرات فى مسلك هذا الإنسان العجيب، وفى مسلكه قبيل وفاته على وجه الخصوص.

هل هو مجنون مطبق الجنون؟

إن المجنون جنونًا مطبقًا لا يُستغرب منه قتل أبنائه!

بيد أن هذا لا يتفق مع قدرة المطبق الجنون على التدبير المحكم عامًا بعد عام، ولا مع قدرته على حفظ مكانه ومكانته بين وزراء وأعوان منهم الأذكياء والدهاة، وفيهم الهمة والشجاعة والإقدام.

فهل له عقيدة يصبر فى سبيلها على الشظف والضنك، ويستبيح من أجلها إراقة الدماء، حتى دماء ولديه الوحيدين؟!

إن ابن الصباح خلق العقيدة النزارية خلقًا، ومن البعيد أن يكون هو مختلق العقيدة ثم ينخدع بها ويصبر عليها ويستبيح فى سبيلها ما استباح !

ويعالج الأستاذ العقاد هذه المعضلة، بأنه لا ينبغى قياس أفعال ابن الصباح على غيره، وإنما قياسها عليه هو وما هو غريب عنه أو غير غريب.

غريب على طباع العاديين من الناس أن يتجردوا من الحنان الأبوى، ولكن الجنس الآدمى لم يخل من آحاد يهون عندهم هذا الحنان سيما لقاء النوازع القوية التى يتحكم سلطانها فيهم!

وليس ببعيد أن يكون ابن الصباح من أولئك الذين تملكهم نازعة تطغى على شعور وحنان الأبوة !

فإذا كان الظن بجنونه المطبق محيّرًا، وكان الظن بغفلته محيّرًا كذلك، فإن هذه الحيرة ينفيها أن الرجل أطاع طبعه فى طلب الغلبة على الرغم منه، وأنه اتخذ من فساد زمانه حجة على وجوب رسالته التى أقنع بها نفسه- وقداستها.

ولا شك أنه تعرض لسورات الغضب ونوبات الفتك، ولكنها كانت دون الجنون المطبق فى كل الأحوال، وهذا كله جائز وغير مستحيل.

أما المستحيل فعلاً هو أن يكون مصابًا بالجنون المطبق، أو أن يكون مخادعًا لا عمل له إلاَّ الغواية والخداع والتضليل، أو يكون مغفلاً لا يدرى موضع غفلته وموضع الصواب والخطأ ثم يتسلل رغم هذه الآفات إلى سرائر المئات والألوف فيركب عقولها ويقمعها بالإقناع، ومنهم الأذكياء والدهاة !

السرية الباطنية

لعل سيرة شيخ الجبل، فيما يرى الأستاذ العقاد، هى بنقائضها ألزم السير للتعريف بمعنى السرية الباطنية أو السرية الإسماعيلية على التخصيص.

كانت هذه السرية تشتد وتتراخى تبعًا للعمل الذى يكلف به الإمام دعاته.

كانت السرية تشتد كلما خشى دعاة الإسلام فى بلاد أعدائهم على أنفسهم وعلى رؤسائهم وأئمتهم، وكلما كان الكتمان أنجح لمهمتهم.

وكانت تتراخى، وأحيانًا إلى حد عدم السرية على الإطلاق، حين تكون الدولة دولتهم والأمور مُواتية لهم ولسياستهم.

ومن الجائز أن تكون تلك الأعمال- فيما يرى- مرتبطة بالعقيدة الخاصة فى الإمام، حين يكون تعظيم الإمام وتقديسه لازمين لإقناع الداعية أو الفدائى بالهجوم على الخطر ومواجهة المصاعب والأهوال ففى هذه الحالة يتصف الإمام بالقداسة التى توجب على المريد أن تكون طاعته تامة.

وإذا أردنا النظر فى جميع المذاهب، بما فيها السنة والشيعة بعامة دون تخصيص، نجد أن الإمامة هى محور كل خلاف سواء من جانب السنة أو من جانب الشيعة.

فكل ما عزز ضرورة الإمام الحىّ فهو من عقائد الشيعة، وهو محور الخلاف.

وقد لخص الإمام الغزالى- فيما نقله الأستـاذ العقاد- لخـص هذا الفـارق فى كتابه «المنقذ من الضلال» فقال: «الصواب أنه لا بد من الاعتراف بالحاجة إلى معلم وأنـه لا بد أن يكون المعلم معصومًا، ولكن معلمنا المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوا هو ميت فنقول ومعلمكم غائب، فإذا قالوا : معلمنا قد علم الدعاة وبثهم فى البلاد وهو ينتظر مراجعتهم إن اختلفوا أو أشكل عليهم مشكل، فنقول : ومعلمنا قد علم الدعاة وبثهم وأكمل التعليم إذ قال الله تعالى : «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ». يبقى قولهم : كيف يحكمون فيما لم يسمعوه؟ أفبالنص ولم يسمعوه، أم بالاجتهاد بالرأى وهو مظنة الخلاف؟ فنقول : نفعل ما فعله معاذ رضى الله عنه لمّا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، إذ كان يحكم بالنص عند وجوده وبالاجتهاد عند عدمه، بل كما يفعله دعاتهم إذا بعدوا عن الإمام على أقاصى الشرق، إذ لا يمكنهم أن يحكموا بالنص فإن النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع غير المتناهية ولا يمكنهم الرجوع فى كل واقعة إلى بلدة الإمام، وإلى أن يقطع المسافة ويرجع يكون المستفتى قد مات أو فات الانتفاع بالرجوع، فمن أشكلت عليه القبلة ليس له طريق إلاَّ أن يصلى باجتهاده، إذ لو سافر على بلدة الإمام ليعرِّفه القبلة لفات وقت الصلاة. فإذا أجيزت الصلاة إلى غير القبلة بناء على الظن ويقال إن المخطئ فى الاجتهاد له أجر واحد وللمصيب أجران فكذلك فى جميع المجتهدات…»

ومهما يكن من قول فى تفصيلات الشعائر أو الفرائض، فإن المحز أن ما كان أقرب إلى تعليم الإمام المعصوم فهو قول الشيعة، وما عداه فهو قول السنيين وكذا جميع المقرين للإمامة على مذهب أهل السنة كالزيديين.

وهذا هو الذى يؤيد أن معقد السرية هو الرأى فى الإمامة لا عقائد مستورة أو خلائق مخالفة أدب الدين أو العرف السائد.

ووجود علم مستور يتعلمه الناس من الإمام دون غيره هو العقيدة التى لا محيد عنها لمن يقولون بالإمامية، وإنما يختلف العلم المستور باختلاف الأئمة والأوقات والسائلين.

فقد يكون العلم المستور هو تأويل القرآن.

وقد يكون العلم المستور سياسة محكمة لا تُكشف لكل طالب.

وقد فسر ابن الصباح اسم قلعته بمعنى «النسر المعلم»، فهى مرجع المؤمنين من أتباعه، لا يستغنون عن تعليمها، وقد ترخص بعض الإماميين فى أمر عصمة الإمام، فأباح بعضهم نقد الإمام كما فعل ابن الصباح نفسه فى نقده الخليفة «المستنصر» بل كما فعل «داعى دعاة الخليفة» نفسه : هبة الله الشيرازى، ولكنهم يقولون إن الإمام يصيب وهو مختار، ويجرى مع الخطأ وهو مكره، لا سيما فى اختياره لولى عهده وصاحب الإمامة بعده.

ومن المفهوم أن النشأة لا تدل على توجهات صاحبها التى لا تتبلور إلاَّ حينما يبدأ حياته العامة، لذلك فإن تركيز الأستاذ العقاد فيما أفصح كان على أخبار «منشئ» الإسماعيلية الجديدة : ابن الصباح، من عهد بروزه فى ميدان الدعوة الفاطمية.

والثابت أنه مات دون أن يظهر له أحدٌ من ذوى قرابته، وأن دعوته لم تفلح فى اليمن بل أفلحت فيها دعوة الطيب بن الآمر والتى كانت تناقض الدعوة إلى «نزار» إمام ابن الصباح المختار ؛ وقد أوصى ابن الصباح من بعده لرجل فارسى غريب لا يربطه به نسب.

وخلاصة القول فى شخصيته، أنها شخصية المغامر صاحب الدعوة التى انقطعت عن جذورها واتصلت به وبغاياته ومراميه، وهذه الشخصية أثبت فى ملامحها من شخصية «ميمون القداح» وعلى دعوتها تقاس الدعوات التى اقترنت بالفاطمية فى تاريخها المعلوم أو المجهول.

رجائى عطية

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