فاطمة الزهراء والفاطميون 22

وتنبئ عقيدة القوم عن أنه لا توجد حوافز لديهم تدعوهم لطلب السياسة والسلطان، أو تدفعهم للحركة إذا آثروا السكون، بينما فى المقابل كانت طوية حسن بن الصباح لا تدعه يهدأ ولا يستكين، ولا يرى فى نفسه إلاَّ أنه أهل للقيادة والإمامة، وأن الذين حوله أهل للقمع والنكال، وشخص كهذا فى محيط كهذا-من اليسير عليه أن ي

وتنبئ عقيدة القوم عن أنه لا توجد حوافز لديهم تدعوهم لطلب السياسة والسلطان، أو تدفعهم للحركة إذا آثروا السكون، بينما فى المقابل كانت طوية حسن بن الصباح لا تدعه يهدأ ولا يستكين، ولا يرى فى نفسه إلاَّ أنه أهل للقيادة والإمامة، وأن الذين حوله أهل للقمع والنكال، وشخص كهذا فى محيط كهذا-من اليسير عليه أن يسوغ لنفسه خداع العامة والخاصة لتحقيق غايته التى يرى أنها أصلح لهؤلاء ممن هم فيه، وأصلح مما يمكن أن يحققه لهم سواه.

وهنا يشير الأستاذ العقاد إلى أن أفلاطون سوغ فى جمهوريته خداع الدهماء وخداع المتعلمين الناشئين، وسوغ فيثاغورس من قبله حجب الحقيقة عن بعض العيون وتقريبها إلى المريدين بالرموز والإشارات، وقد أباح أفلاطون وفيثاغورس ذلك دون أن يكون أحدٌ منهما مدفوعًا لطلب السيادة أو السلطان، كما لم تكن فى عهدهما دعوة سرية كالدعوة التى انغمر فيها حسن بن الصباح، وهى تضيف إلى ما ارتآه الفيلسوفان الغربيان عوامل أخرى تسوغ لابن الصباح هذا المذهب فى قيادة الدهماء!

ولا يستبعد الأستاذ العقاد أن يكون ابن الصباح قد أطلع على أفلاطون وفيثاغورس كما اطلع على أفلوطين، والقول باقتباس الباطنية من هذين الحكيمين راجح متواتر.

هذا والمؤمنون خالصو الإيمان بغير مواربة- أندر من الندرة، فضلاً عن أن أصحاب العقائد عرفوا فى بعض حالاتهم التوفيق بين الشك والاعتقاد، وكيف يسلمون أمرهم إلى الله ويستلهمون منه اليقين.

ويرى الأستاذ العقاد أن تسعين بالمائة من هؤلاء، إن لم يكن أكثر، يؤمنون بالعقيدة إيمان الوقاية أو إيمان الرغبة فيما يعدون به أنفسهم أو يعدهم به الدعاة.

فإذا ما استطاعت قوة الاعتقاد أن تقنع الملايين بالتسليم لقائد منجد أو مخلص أو مرشد، فأولى بهذه القوة أن تقنع من ترفعه عقيدته إلى مقام السيادة والقيادة، وأن تبسط يده فى خصومه المستحقين لعقابه، وعلى أصحابه المستحق عليهم الطاعة والتسليم.

هذا ولم يكن ابن الصباح خلوًّا من الإيمان بعمله، ولم يكن عسيرًا عليه أن يركن إلى دعوة تغريه بها ضرورة الفطرة، ويحضه عليها فساد الزمن والأحوال، ولا يعز عليه من ثم أن يعزز هذه وتلك بعلامة من علمه الواضح أو الغامض وما يلتمع فيه من بريق يثبت عليه حينًا بعد حين.

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لقد استولى ابن الصباح على قلعة «آلموت» فى سنة 483 هـ، ومات فى سنة 518 هـ ـ فظل مالكًا لتلك القلعة باسطًا نفوذه على ما حولها خمسًا وثلاثين سنة، لعله كان خلالها فيما يرى الأستاذ العقاد، أقوى رجل فى الديار الإسلامية من مراكش إلى تخوم الصين.

وقد مات «المستنصر» الخليفة الفاطمى فى سنة 487 هـ، أى بعد أربع سنوات فقط من استيلاء ابن الصباح على القلعة، فانفتحت من ثم أمامه أبواب الدعوة لنفسه باسم «نزار» وولى عهده، وتسمى بالمهدى، وانتحل النبوة الروحية للانتساب بها إلى الإمام علىّ، ومكنه تعدد المراجع فى المذهب الإسماعيلى من انتحال المرجع الذى يروقه أن يدعيه، يكون الحجة والمهدى والإمام كيفما شاء.

وقد اعتمد حسن بن الصباح فى توطيد سلطانه على ثلاث : الحيلة، والغيلة، والفتنة الدخيلة.

ومن الحيلة نجاحه فى فض الفرقة التى أرسلها السلطان السلجوقى «ملكشاه» لمحاصرته بعد استيلائه على قلعة «آلموت»، بأن رتب مرور قافلة محملة بالخمور على منطقة الحصار الجرداء الموحشة، فلما وقعت أيدى جنود «ملكشاه» على أوعية الخمر أفرغوها فى أجوافهم وانطلقوا سكارى يهذون ويهرفون، فانقضت عليهم حامية القلعة فأعملت فيهم القتل والنهب والتشريد.

ولما عاود «ملكشاه» الكرّة وقد استفاد من الدرس، وسمع لقبيحة وزيره، وضيق المحاصرون مسالك القلعة وساكنيها، اعتمد ابن الصباح على «الغيلة»، وأرسل إلى الوزير واحدًا من صفوف «الفدائيين» فقتله غيلة، فاضطر ملكشاه لاستدعاء الجيش للحاجة إليه فى اتقاء الفتنة إثر اغتيال الوزير، ولاتقاء الغارة من المغول.

إلى ذلك فقد ساعدته مصادفات الحوادث بموت «ملكشاه»، فيزعم الأتباع والأشياع أنها كرامة المهدى التى تخلصه من أعدائه واحدًا بعد الآخر.

وتنبه ابن الصباح إلى تحين الفرص، فلما نشبت الفتنة بين ولدى «ملكشاه» ـ جعل همه أن ينصر أحدهما على الآخر، فإذا ما أوشك على الظفر، سلط عليه سلاح الغيلة أو سلاح الفتنة، وكان له فى استغلال الفتنة أساليب ومداورات تصل به إلى أغراضه.

فلما آل العرش إلى السلطان «سنجر بن ملكشاه»، لم يجد بدًّا من مصالحة ابن الصباح، فتعاقد معه على المسالمة وترك له جباية الضرائب والإتاوات فى إقليمه.

ولم يبال شيخ الجبل بالانقطاع عن الدعوة الفاطمية، ولا بسقوط الخلافة الفاطمية، ولم يحجم عن تهديد خلفائها علانية وخفية، وجعل همه قبل كل شىء أن يكون أتباعه خالصين لطاعته والثقة به، فانقسمت الدعوة الإسماعيلية على نفسها، وصار لها فى البلاد الفارسية والعراقية معسكران متنازعان : أحدهما معسكر ابن الصباح يدعو إلى «نزار» ويدعى المهدية لشيخ الجبل ويحارب المعسكر الآخر، والثانى يدعو إلى «المستعلى» وأبنائه، وبقى من هؤلاء إلى اليوم طائفة الإسماعيليين المعروفين باسم البهرة، ويقولون إن المهدى المنتظر سوف يظهر عما قريب من سلالة الخليفة «الآمر» الفاطمى، وأنه يحضر موسم الحج فى كل عام، وأن من رأى الحجاج جميعًا فى موسم من مواسم الحاج ـ فقد رآه !

رجائى عطية

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