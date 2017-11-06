فاطمة الزهراء والفاطميون 11

النسـبكل دعوى تمليها البواعث النفسية أو الأغراض السياسية والاجتماعية، هى من أقوى الدعاوى، لأنها لا تجىء عفوًا، وإنما تصدر عن ترتيب تحفزه هذه البواعث والأغراض.وتزداد الدعوى قوةً حينما تتعدد البواعث والأغراض التى تحفزها.على أنه على قوة هذه الدعوى، باعتبارها دعوى منتظرة متوقعة، فإنها لذات هذه الد

النسـب

كل دعوى تمليها البواعث النفسية أو الأغراض السياسية والاجتماعية، هى من أقوى الدعاوى، لأنها لا تجىء عفوًا، وإنما تصدر عن ترتيب تحفزه هذه البواعث والأغراض.

وتزداد الدعوى قوةً حينما تتعدد البواعث والأغراض التى تحفزها.

على أنه على قوة هذه الدعوى، باعتبارها دعوى منتظرة متوقعة، فإنها لذات هذه الدوافع بعينها دعوى ضعيفة متهمة.. ذلك أن تعدد البواعث والدوافع يؤدى بالضرورة إلى التناقض والاختلاط اللذين يؤديان إلى تعدد وتناقض الروايات والأقاويل، فمن الصعب بل من المحال أن يتفق مروجوها على تعددهم وتعدد أغراضهم على اختراع رواية واحدة يتفق عليها المتعددون.

***

والذى لا مراء فيه أن اتهام الفاطميين فى نسبهم دعوى متوقعة أو دعوى منتظرة على حد تعبير الأستاذ العقاد، لتعدد البواعث إليها، فلا جرم إذن أن تكون فى وقت واحد قويةً وضعيفةً.. قوية بالحشد المرتب لها، وضعيفة لاتهامها فى أغراضها وتعدد بل وتناقض أقاويلها..

كان الفاطميون يطلبون الخلافة معتمدين فى طلبها على النسب.

وكانوا فى طلبهم الخلافة يهددون خصومًا كثيرين، ما بين ناعمين بما ملكوه ولا يقبلون النزول عنه، وما بين ساعٍ للوصول إليها يخشى مزاحمته فيما يتغيّاه.

لذلك تعددت بواعث دعوى النسب المتوقعة أو المنتظرة فى المشرق والمغرب، وتوافقت الأغراض على ترويجها وتثبيتها بين الخائفين على عروشهم، لتحريضهم على الفاطميين مع إعطائهم الحجج أو التعلاّت على عدم صحة هذا النسب، والمطاعن عليه.

وقد كان الفاطميون فى انتسابهم إلى الزهراء، يعتمدون فى طلب الخلافة على انتسابهم بالتبعية إلى النبى عليه الصلاة والسلام.

وقد كان هذا النسب حجة معتمدة لا يمارى فيها الأكثرون من أتباع الأقطار الإسلامية التى تسرى بينهم دعوة آل البيت.

ولا شك أن صيرورة الخلافة إلى الفاطميين نذيرٌ بزوال عروش كثيرة، سواء فى ذلك الدولة العباسية، أو الدول المتفرعة عنها أو الموازية لها.. كانت الدعوة للخلافة الفاطمية تهدد عروش العباسيين فى بغداد، والإخشيديين فى مصر، والأغالبة فى شمال أفريقيا، والأمويين فى الأندلس، فضلاً عن تهديد أوضاع الأمراء الصغار المنبثين هنا وهناك بين البلدان الإسلامية.

وفيما عدا العباسيين الذين ينتسبون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن باقى أصحاب العروض كانوا غرباء لا نسب لهم بآل البيت.

على أن العباسيين على انتسابهم، كانوا أخوف الخائفين من نسب الفاطميين بعد أن كانت دعوة أهل البيت تشملهم أجمعين منذ ثلاثة قرون.

فعندما ضعفت دولة بنى أمية، قويت دعوة آل البيت التى كان ينهض بها العلويون والعباسيون.

ولكن العباسيين استطاعوا أن يأخذوا بزمام الدولة الجديدة على اعتقاد الأكثرين أنهم مع دعوتهم لخلافة العلويين أبناء فاطمة وعلىّ، كانوا أحق الناس باسم آل البيت فى رأى أتباع الدولة الجديدة.

وقد بنى العباسيون حركتهم فى البداية، على حق العلويين، وانتحلوا قصة مؤداها أن أبا هاشم عبد الله بن محمد بن علىّ بن أبى طالب، حين دُس له السم واستشعر سريانه، عرج إلى «الحميمة» حيث يقيم محمد بن على بن عبد الله بن العباس، وأفضى إليه بأسرار الدعوة الهاشمية، ونزل إليه عن حقه فى الإمارة (؟!)، وأنه بذلك تحول حق الإمامة من بيت علىّ إلى بيت العباس بمقتضى هذه الوصية.

وقد بلغ إيمان أتباع الدولة الجديدة بهذا الرأى، أن بعض الخلفاء العباسيين كالرشيد والمأمون أظهروا العزم على الوصاية من بعدهم لولاة عهد من العلويين.

بيد أن العداء استحكم بين بنى العباس وبنى علىّ، حتى لاقى العلويون من العباسيين أشد وأقسى مما لاقوه من الأمويين، ولجأ الأئمة العلويون إلى الاختفاء وشاعت وقتذاك العقيدة فى «الإمام المستور». ثم شاعت الدعوة إلى العلويين باسم الفاطميين باعتبارها الأقرب إلى نبوة محمد عليه السلام، ذلك أن العباسيين إن استطاعوا المجادلة فى درجة قرابة العباس وعلىّ، فإنه لا مجال لهم للمنازعة فى شأن بنوة فاطمة ابنة محمد المنتمية إلى بيت النبى نفسه، وليس إلى الأعمام وأبناء الأعمام.

وبدأت الدولة العباسية فى التضعضع وكثر الساخطون عليها الراغبون فى زوالها، وكثر كذلك شهداؤها من آل البيت أبناء على وفاطمة، وزال عن الدولة العطف الذى كان عليها لقرابتها من بيت النبوة، وتحول عطف الناس إلى الشهداء العلويين المظلومين المشردين فى أرجاء البلاد، حينذاك أصبحت دعوة «الفاطميين» وقفًا على هؤلاء المشردين المظلومين لا يشاركهم فيها العباسيون الذين صاروا خصومًا لهم وأعداءً.

ومن الفاطميين جاء الخطر الأكبر على بنى العباس، سواء بانتسابهم إلى الزهراء بنت النبى عليه السلام، أم من ناحية ما وقع عليهم من مظالم وأريقت فيها دماء شهداء.

رجائى عطية

Email: [email protected]

www.ragai2009.com