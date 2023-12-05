«فاضل وشريف مرزوق» يستحوذان على حصة أخيهما فى «جيزة للغزل» بـ649.5 مليون جنيه

كشف فاضل مرزوق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ “جيزة للغزل والنسيج” عن استحواذه بالشراكة مع شريف مرزوق على حصة أخيهما “محمود” والبالغة %30 من أسهم الشركة بقيمة 649.5 مليون جنيه.

يُذكر أن بيانات سوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية بجلسة الأحد الماضي، قد كشفت عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة “جيزة للغزل” بقيمة 649.5 مليون جنيه.

وأضاف “مرزوق” – فى تصريحات خاصة لـ “المال” – أنه وأخاه “شريف” باتا يمتلكان كامل أسهم شركة “جيزة للغزل والنسيج” -دون تحديد نسب كل منهما-.

وأوضح أن شركته تعتزم ضخ استثمارات جديدة تُقارب 650 مليون جنيه خلال العام المقبل، لإضافة نحو 15 خط إنتاج، لافتًا إلى أنها تمتلك 60 خطًا بالوقت الراهن.

وأشار إلى أن “جيزة للغزل والنسيج” تعتزم رفع الطاقة الإنتاجية بنحو %20 خلال 2024.

و”جيزة للغزل” وهى شركة عائلية تأسست فى عام 1979، وتمتلك 5 مصانع للملابس الجاهزة، أحدها فى القاهرة، وإثنان بالجيزة، وآخران فى المنيا، وتصدر منتجاتها للعديد من العلامات الأمريكية بينها GAP” “، وPVH””، وJCPenney””، وSchool Apparel”” وK-Mart & Sears”” بجانب شركات أوروبية منها Benetton””، و”Tesco F&F and APOLO”، وKoton””، وMANGO””، و”Inditex Group”.

يُذكر أن “جيزة للغزل والنسيج” كان لديها خطة فى وقت سابق لطرح حوالى %40 من أسهمها فى البورصة المصرية ولكن تم تأجيلها عدة مرات.