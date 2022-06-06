«فاس لابس» و«ڤاليو» يتعاونان لتقديم حلول التمويل الاستهلاكي الرقمي للعملاء في السعودية

وقعت شركتا فاس لابس المملوكة لشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه “الحكير”، الشركة الرائدة في تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، والمراكز العربية، المالك والمطور والمشغل الرائد لمراكز التسوق العصرية في المملكة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م “ڤاليو” يوم الأحد 5 يونيو 2022.

وقالت الشركتان في بيان مشترك وصل “المال” إن الاتفاقية ستتيح تسريع التوسع الجغرافي لڤاليو، منصة التكنولوجيا المالية الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدخول السوق السعودي لتوفير حلول التمويل الاستهلاكي الرقمي من خلال شركة فاس للتمويل.

وبموجب اتفاقية الشراكة الجديدة، ستصبح شركة فاس للتمويل مملوكة بنسبة 65% من قبل فاس لابس و35% من قبل ڤاليو وستقدم منتجاتها وخدماتها تحت العلامة التجارية ڤاليو.

وقد أُنشئت شركة فاس لابس مؤخراً لقيادة المبادرات الرقمية المشتركة بين شركتي الحُكير والمراكز العربية، والتي تقدم للعملاء السعوديين مجموعة من الحلول الرقمية السهلة والقابلة للتخصيص، لتزويدهم بمنصة تسوق متكاملة تعمل على دعمهم طوال رحلة التسوق، من مرحلة ما قبل الشراء إلى ما بعده.

وستساهم المنصة الحالية لـشركة ڤاليو بقدراتها التكنولوجية وتاريخها الحافل بالإنجازات في تسريع قدرة فاس للتمويل على تطوير وتوسيع نطاق منصة تسوق متكاملة، تقوم بتقديم حلول التمويل الرقمي سهلة الوصول.

ستتوفر الخدمات في المملكة عبر شبكة البيع بالتجزئة الواسعة التابعة لشركة الحكير، والتي تضم حوالي 1,684 متجر، إضافة إلى المتاجر الإلكترونية مثل فوغاكلوسيت والمواقع الإلكترونية الأخرى الخاصة بكل علامة تجارية، بما في ذلك 14 موقعاً في المملكة، كما ستشمل موزعين وشبكات بيع بالتجزئة وتجار آخرين لتغطي بذلك السوق السعودية بأكمله.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال محمد مراد، العضو المنتدب لشركة المراكز العربية والرئيس التنفيذي المؤقت لشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه: “الحكير والمراكز العربية معًا لديهما تاريخ طويل من الشراكات الناجحة ويحظى كلاهما بفرق عمل قوية ومتخصصة ساهمت في خلق بصمة واضحة في قطاع البيع بالتجزئة في المملكة”.

وأضاف: “إن إطلاق فاس للتمويل والشراكة الإستراتيجية مع ڤاليو يتماشيان بشكل كامل مع التزامنا بتقديم تجربة متميزة عبر قنوات تسوق شاملة.

ومن خلال دمج حلول الدفع المبتكرة، نتيح قوة شرائية أعلى لعملائنا مما يخلق قيمة أكبر لهم، وكل ذلك متاح من خلال منصة رقمية واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستأجرين لدينا الاستفادة من هذه المنصة الشاملة بكل مميزاتها”.

وأضاف قائلاً: “إن هذا الإنجاز الهام هو دليل على التزام شركة المراكز العربية والحكير بتوفير تجربة متكاملة لحياة عصرية ومتطورة تواكب متطلبات المستقبل المتغير للمستهلكين السعوديين، إضافة إلى هدفنا المتمثل في الحفاظ على مكانتنا كالشريك المفضل للعلامات التجارية المحلية والعالمية”.

وسيتاح للمستأجرين في 21 مركزاً تجارياً تابعاً لشركة المراكز العربية في 11 مدينة رئيسية في المملكة الحصول على هذه الحلول، بالتالي ستكون المراكز العربية قادرة على الاستفادة من حلول فاس للتمويل لتقديم أفضل برامج التمويل الرقمي للمتسوقين والمستأجرين في جميع مراكز التسوق التابعة للشركة.

كما تمثل الشراكة الاستراتيجية بالنسبة لڤاليو إنجازاً مهما على صعيد التوسعات الجغرافية، حيث تدعم استراتيجيتها لتوسيع قاعدة عملائها في أسواق جديدة، وستكون المملكة أول سوق للشركة خارج مصر، خصوصاً أن الشركة حققت نمواً قوياً في سوقها المحلية.

من جانبه، قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة: “نتشرف بالتعاون مع شركة فواز عبد العزيز الحكير (“الحكير”) وشركة المراكز العربية حيث تأتي هذه الشراكة كجزء من استراتيجيتنا للدخول بمنتجاتنا في أسواق جديدة، إن المكانة المهمة للمملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر دولة في مجلس التعاون الخليجي والتزايد السكاني الذي تشهده، إلى جانب اقتصادها القوي يوفر فرصة كبيرة لشركة ڤاليو لتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة للوصول إلى التمويل من خلال الخدمات الرقمية”.

اضاف: “لدى المجموعة المالية هيرميس تواجد في السوق السعودي منذ عام 2007 وتقدم خدمات الوساطة والبحوث والاستشارات المالية، ونحن ملتزمون تجاه هذا السوق بإحداث تغيير واسع ضمن القطاع الذي نعمل من خلاله، فنحن فخورون بأننا نملك علامة تجارية قوية مثل ڤاليو تقدم حلولاً مالية تعزز تجربة الحياة العصرية للمستهلكين، وأودّ الإشارة هنا إلى أن مثل هذه الشراكات التي نسعى دائما لإرسائها ستساهم في إحداث التغيير وستعزز الازدهار المستقبلي لكل من قطاعات الأعمال والمجتمع”.

وجدير بالذكر أن شركة فاس لابس حصلت على الموافقة الأولية في يناير 2022 لتأسيس شركة فاس للتمويل لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي من خلال التقنية المالية والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتبقى الموافقة النهائية والتغيير في ملكية مؤسسة فاس للتمويل (التي كانت مملوكة بالكامل من قِبَل فاس لابس في السابق)، خاضعة للسلطات التنظيمية بما فيها البنك المركزي السعودي ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للمنافسة.

بدوره، قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة والرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»:”نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة الاستراتيجية، فقد احتفظت ڤاليو بمكانتها كشركة رائدة في حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد شكل اختيار الحكير لنا تأكيداً لمكانتنا في السوق.

ويأتي إطلاق ڤاليو في المملكة كتقدم طبيعي لشراكتنا القوية مع الحكير، وتمثل أول خطوة توسع لنا خارج مصر إلى جانب خطط أخرى مماثلة سنعلن عنها قريباً. وسنوظف خدمات شبكتنا الواسعة التي طورناها لخدمة العلامات التجارية التي لها حضور في السوق السعودي وتوسيع خدماتنا لتشملها.”

واختتم حسونة قائلاً: “يسعدنا إصدار قروض نقدية لأول مرة والتي ستكمل حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً الخاصة بنا. وباعتبار ڤاليو منصة يمكن من خلالها للمستهلكين الوصول بسهولة إلى حلول التمويل عبر مختلف القطاعات، فإننا نعمل كوسيط لتعزيز القوة الشرائية لعملائنا ودعمهم في تحمل التكاليف. نحن فخورون بما نوفره من حلول تساعد عملائنا على الحفاظ على تجربة حياة عصرية تتماشى مع احتياجاتهم اليومية فيما يتعلق بالتعليم والرياضة وصولاً إلى الترفيه والسفر وغيرها.”