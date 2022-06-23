«فاست بيزنس» الإماراتية تؤسس ذراعا تابعة فى مصر برأسمال 20 مليون درهم

كشف تامر عبد المعطى، رئيس مجلس الإدارة بشركة «إنترناشيونال ليجال هاوس»، إن شركة «فاست بيزنس الإماراتية» للمقاولات افتتحت ذراعًا تابعة لها فى السوق المحلية، برأس مال 20 مليون درهم، (حوالى 5 ملايين و445 ألف دولار).

وقال إن الشركة الأم فى دولة الإمارات كانت لديها خطة للتوسع فى عدد من الأسواق، ومن بينها مصر، وهو ما دفعها لإنشاء ذراع تابعة مملوكة لها بالكامل.

وأوضح «عبد المعطى»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة الأم فى الإمارات تعمل فى مجال المقاولات، وتخطط لأن تكون «فاست بيزنس سنتر» التابعة لها فى مصر وسيطًا لتولى المشروعات التى يعمل عليها الكيان القابض فى السوق المحلية.

وقال إن رأسمال الذراع المصرية قابل للزيادة خلال السنوات المقبلة من جانب مساهمى المجموعة الأم فى دولة الإمارات، تزامنًا مع زيادة نشاط الشركة.

ولفت «عبد المعطى» إلى أن «فاست بيزنس سنتر» بدأت بالفعل عملها مؤخرًا، فى مصر، موضحًا أنها عقدت أولى شراكاتها فى السوق المحلية مع إحدى شركات المقاولات لإنشاء مشروع باستثمارات تبلغ حوالى 1.4 مليار جنيه.

ولفت إلى أن شركة «فاست بيزنس الإماراتية» مملوكة لمجموعة من المستثمرين الإماراتيين، والذراع المصرية «فاست بيزنس سنتر» المصرية مملوكة بالكامل لنفس المساهمين.

وقال إن شركة «إنترناشيونال ليجال هاوس» تولت عملية تأسيس الذراع المحلية بالكامل، وتنفيذ كل الإجراءات اللازمة.

يُذكر أن «إنترناشيونال ليجال هاوس» تأسست منذ عام 2015، ويتركز نشاطها بشكل رئيسى على خدمتى ضرائب البنوك وتأسيس الشركات، وتملك قاعدة عملاء بنكية تضم الأهلى الكويتى، والإسكندرية.

وتشهد السوق المصرية فى الآونة الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا من جانب عدد من المستثمرين الإماراتيين بدخول السوق المصرية، فى إطار السعى من جانبهم للتوسع فى الأسواق المجاورة.