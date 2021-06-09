«فاستلي»: انقطاع الإنترنت عالميا نتيجة خلل فى برمجيات الشركة بسبب تغيير إعدادات

قالت شركة فاستلي Fastly التي تقف وراء انقطاع خدمة الإنترنت على مستوى العالم هذا الأسبوع، إن المشكلة كانت نتيجة خلل في برمجياتها حدث عندما غيّر أحد عملائها إعداداته، بحسب وكالة رويترز.

وأثار انقطاع الإنترنت الذي حدث أمس الثلاثاء تساؤلات حول اعتماد الخدمة على عدد قليل من شركات البنية التحتية.

مشكلة فاستلي تتسبب في تعطل مواقع ذات معدلات زيارة عالية

وتسببت مشكلة فاستلي في تعطل مواقع ذات معدلات زيارة عالية منها مواقع إخبارية مثل الجارديان ونيويورك تايمز، ومواقع للحكومة البريطانية وريديت وأمازون.

وقالت الشركة في تدوينة كتبها نيك روكويل، كبير مسؤولي الهندسة والبنية التحتية بالشركة: “كان هذا الانقطاع واسع النطاق وشديدا، ونأسف حقا لتأثيره على عملائنا وكل من يعتمد عليهم”.

وأضاف أنه كان يتعين توقع حدوث المشكلة.

فاستلي تشغل مجموعة من الخوادم الموزعة في مواقع استراتيجية حول العالم

وتشغل فاستلي مجموعة من الخوادم الموزعة في مواقع استراتيجية حول العالم لمساعدة العملاء على نقل المحتوى وتخزينه بالقرب من المستخدمين النهائيين بسرعة وأمان.

وأعطت تدوينة الشركة تسلسلا زمنيا للأحداث ووعدت بفحص وشرح سبب الإخفاق في رصد الخلل في البرمجيات.

بدأت آلاف المواقع الإلكترونية الحكومية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أرجاء العالم في الظهور مجددا أمس الثلاثاء.

وذلك بعدما تضررت من عطل استمر ساعة، له علاقة بشركة فاستلي الأمريكية الموفرة لخدمات الحوسبة السحابية.

وأدرج موقع (داونديتكتور دوت كوم) الذي يرصد أعطال الإنترنت مواقع ذات معدلات زيارة عالية منها ريديت وأمازون و(سي.إن.إن) وباي بال وسبوتيفاي ونيويورك تايمز وشبكة الجزيرة الإعلامية ضمن المواقع المتعطلة.

وعادت هذه المواقع بعد توقف تراوح بين بضع دقائق ونحو الساعة.

فاستلى: المستخدمون سيشهدون زيادة في التحميل مع عودة الخدمات العالمية

وقالت فاستلي، إحدى أكثر الشركات المستخدمة لتوزيع المحتوى في العالم، إن المستخدمين سيشهدون زيادة في التحميل مع عودة الخدمات العالمية تدريجيا.

وقال بن وود كبير المحللين في شركة سي.سي.إس إنسايت للاستشارات “أحداث مثل هذه تسلط الضوء على هشاشة الإنترنت واعتمادها على مزيج من التكنولوجيا المتشرذمة. ومن المفارقات أن هذا أيضا يلقي الضوء على قوتها وسرعة علاج مشكلتها”.

وأضاف: “تصدر عطل مثل هذا عناوين الأخبار على مستوى العالم يظهر أنه حدث نادر من نوعه”.

الموقع الرئيسي للحكومة البريطانية يتعطل

وكتب النائب العام بالمملكة المتحدة على تويتر في وقت سابق أن الموقع الرئيسي للحكومة البريطانية تعطل، وأرفق مع تغريدته عنوان بريد إلكتروني للاستفسارات.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن العطل ربما يكون قد أثر على مواطنين يسجلون أسماءهم للحصول على لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 أو يتلقون نتائج فحوصات.

وأظهر الموقع الإلكتروني لشركة فاستلي، أن معظم مناطق تغطيتها واجهت “تدهورا في الأداء” في وقت سابق.

مواقع تديرها مؤسسات إعلامية منها فاينانشال تايمز وذا جارديان وبلومبرج نيوز تتعطل

وتعرضت مواقع تديرها مؤسسات إعلامية منها فاينانشال تايمز وذا جارديان وبلومبرج نيوز لأعطال.

وتوصلت المؤسسات الإعلامية لحلول للإبلاغ عن العطل المنتشر على نطاق واسع بعد توقف مواقعها.

وعند بداية العطل، ذكر قرابة 21 ألفا من مستخدمي منصة ريديت للتواصل الاجتماعي أنهم واجهوا مشكلات، بينما أبلغ أكثر من ألفي مستخدم بحدوث مشكلات في موقع أمازون حسبما ذكر موقع داونديتكتور.

وتعرضت منصات تواصل اجتماعي ومواقع إلكترونية حكومية وإخبارية في أنحاء العالم لأعطال صباح أمس الثلاثاء.

وأشارت بعض الأنباء إلى عطل فني في شركة فاستلي الأمريكية الموفرة لخدمات الحوسبة السحابية.