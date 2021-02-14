«فاريانس» تطلق منصة «VLC» أول منصة عربية للتعليم عن بعد والفيديو كونفرنس

أعلن المهندس ماجد عارف، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة فاريانس، أن من أحد أهم الخدمات التي ابتكرتها “فاريانس” في منظومتها هي أداة VLC وتعني Variiance Life Communication وهي أداة ذكية للفيديو كونفرنس والتعليم عن بعد والتحكم في الفصول الحقيقية والافتراضية، وهي تشبه أداة ZOOM التي تقدر شركتها حاليا بأكثر من 100 مليار دولار، لكن أداة VLC بها العديد من الخصائص الفريدة التي تميزها عن غيرها من المنافسين المتواجدين حاليا بالسوق العالمية من حيث خصائصها العملية أو التكنولوجيا البرمجية التي تم إنشاؤها بها، وبذلك يتوقع أن تكون منصة VLC منافسا قويا لمنصة ZOOM سنة 2025.

وأشار عارف إلى أنه سيتم إنطلاق أكثر من 300 كورس تدريبي أونلاين وأوفلاين خلال سنة 2021 بطرق وأساليب مبتكرة تعمل على قياس المتدرب أثناء التدريب وإعطائه تقريرا إلكترونيا كاملا يقيس مدى تحصيله للمحتوى العلمي وجميع عناصر جودة التعلم الخاصة به أثناء التدريب، وتصل تلك البرامج التدريبية لأكثر من 3 آلاف كورس تدريبي في سنة 2025 لتكون بذلك “فاريانس” هي أكبر مؤسسة تعليمية في الشرق الأوسط في جميع المجالات والخدمات الخاصة بالتدريب.

ولفت إلي أنه تم إطلاق منصة Vjobs، وهي أكبر منصة ذكية للتوظيف والتي تم إنشاؤها لسد فجوة التوظيف بين الشركات والأفراد بالإضافة إلى محترفي العمل الحر بكافة تخصصاتهم في الشرق الأوسط.

وتتميز هذه المنصة بالعديد من الخصائص التي تقدمها المنصات العالمية مثل Glassdoor و Indeed و Fiverr وغيرها.

وتعد “فاريانس” أول شركة عربية لتكنولوجيا التعليم والتدريب والتعلم الذكي في مصر والشرق الأوسط تعمل على إنشاء منظومة متطورة Tech Ecosystem لتكنولوجيا تعليم غير تقليدية، تتكون من أكثر من 15 خدمة ومنصة ذكية تسد الفجوة في سوق التعليم العالمية والتي تقدر بأكثر من 6 تريليون دولار.

كما أن “فاريانس” تطلق خلال الربع الأول من عام 2021 منصاتها الذكية المخصصة للمعلمين VTS والمدارس VSS والجامعات VUS، وهي منصات تنهي مشكلة التعليم عن بعد وتتكامل فيما بينها لخدمة 30 مليون طالب في مصر وغيرهم عشرات الملايين من الطلاب في جميع المراحل التعليمية في جميع الدول العربية.

وفي العام الحالي سيتم الانتهاء من إنشاء أول وأكبر أكاديمية تدريب ذكية في مصر وهي أكاديمية فاريانس للتدريب الذكي VAST ومقرها في مدينة 6 أكتوبر، وتتكون من 25 قاعة تدريب ذكية مدعمة بأحدث تكنولوجيا في التعليم وصل إليها العالم، إضافة إلى ستوديوهات تسجيل البرامج التدريبية الأونلاين ومسرح للمؤتمرات يشمل أجهزة الهولوجرام ونظارات الواقع الافتراضي VR والصوت المحيطي.