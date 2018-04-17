فاروق مسعود يقتنص 10% من جلوبال إنفيست

شريف عمر استحوذ محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية، على %10 من رأسمال الشركة. وقال إن هيكل ملكية جلوبال إنفيست يتوزع حاليا بين %68.2 لصالح مكتب محمد إمام للمحاسبة، %8.8 لصالح مساهم فرد، و%13 لرجل…

شريف عمر

استحوذ محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية، على %10 من رأسمال الشركة.

وقال إن هيكل ملكية جلوبال إنفيست يتوزع حاليا بين %68.2 لصالح مكتب محمد إمام للمحاسبة، %8.8 لصالح مساهم فرد، و%13 لرجل الأعمال سمير العلايلى رئيس شركة إنفستيا لرأس المال المخاطر، بالإضافة إلى حصته الأخيرة.

يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تدرس منع الأفراد من تملك كامل أسهم شركات الأوراق المالية، وعلى رأسها شركات السمسرة، أو التأمين.

وأكد فاروق، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، أنه من المخطط إجراء زيادة لرأسمال جلوبال إنفيست خلال العام الحالى من 6.5 إلى 15 مليون جنيه تُموَّل من المساهمين الرئيسيين؛ بهدف زيادة الملاءة المالية، وإضافة مزيد من آليات التداول.

وكان فاروق قد قال سابقًا، لـ«المال»، إن الشركة تعتزم إضافة آلية التداول على الأسهم الدولارية، العام الحالى، من خلال سداد مبلغ تأمين عمليات البيع والشراء على الأسهم الدولارية، فى ظل التيسيرات الأخيرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت، منذ شهرين، قرارًا بشأن الحد الأدنى لمبلغ التأمين لتعامل شركات السمسرة بالأوراق المالية فى نفس الجلسة، على أن يكون الحد الأدنى الواجب إيداعه تحت حساب تسوية التعاملات وفقًا لآلية التعامل على الأسهم فى نفس الجلسة، سواء كان التعامل على الأوراق المالية المقيدة بالجنيه المصرى أو بالعملة الأجنبية أو بالاثنين معًا، هو مبلغ مليون جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

وأوضح فاروق أن الشركة مستمرة فى نهجها التوسعى فى الفترة المقبلة، عبر تعزيز الملاءة المالية، والاستفادة من افتتاح فرع مصر الجديدة، وهو أول فرع للشركة خارج الإسكندرية، بما يزيد قدرتها على الانتشار وجذب مزيد من العملاء.

وتطرّق لاهتمام الشركة بتطوير قسم خارج المقصورة، لتعزيز الإيرادات، بجانب إنشاء قسم متطور للأبحاث والدراسات المالية يغطى كل الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

واحتلت “جلوبال” المرتبة 56 بين شركات السمسرة خلال العام الماضى، بعد أن حققت قيم تداولات وصلت إلى 2.052 مليار جنيه، ضمنت لها حصة سوقية بـ%0.3، وتملك جلوبال جميع رخص التداول المعمول بها فى السوق، كما تهتم بتعاملات المستثمرين الأفراد، والمؤسسات، وكانت تخطط لإضافة فروع جديدة بمناطق أسيوط ودمياط.

جدير بالذكر أن «المال» نشرت فى نوفمبر 2016 تخارج شركة بيت الاستثمار العالمى «جلوبال الكويتية» من شركة جلوبال لتداول الأوراق المالية عبر بيع حصتها البالغة %86، لصالح مستثمرين مصريين منهم مكتب محمد امام.

وكان خالد النشار نائب رئيس الرقابة المالية، قد قال سابقًا، لـ«المال»، إن اشتراط وجود كيان مؤسسى يهدف إلى منع توغل الأفراد الذين لا يمتلكون الخبرة فى قطاع مهم للاقتصاد المحلى، كما أنه لن يتم اشتراط أن يكون الكيان متخصصًا فى نفس النشاط.

وذكر النشار أن الهيئة لا تمانع فى قيام مجموعة من الأفراد بتأسيس كيان جديد بهدف الاستحواذ على شركة عاملة بالقطاع، حيث إن الشرط الوحيد هو أن يكون طرف المشترى مؤسسة قائمة حتى ولو حديثة التأسيس.