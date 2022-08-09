فاروق فلوكس يجري عملية جراحية وابنته توجه رسالة للجمهور

أجرى الفنان القدير فاروق فلوكس والد الفنان أحمد فلوكس عملية جراحية بإحدى المستشفيات حسبما أعلنت ابنته يسر فلوكس عبر فيس بوك الثلاثاء أن والدها يستعد لإجراء عملية جراحية طالبة الدعاء له من الجميع .

وقامت يسر بنشر صور والدها الفنان القدير بعد خروجه من غرفة العمليات وهي بجانبه ومعها نجله أحمد فلوكس وأحفاده أيضا .

من جانبها وجهت يسر فلوكس رسالة للجمهور قائلة : “الحمدلله بابا خرج من العمليات والحمدلله كويس وفي تحسن احنا بنشكر كل الناس الي كلمتنا و جم شكرا ليكم وشكرا لكل زمايلي وأصدقائي دمتم سند”.

وأضافت: “عم فلوكس بيشكركم كلكم من تواصل علي التليفون و تواصل علي المواقع التواصل و حضر بنفسه”.