«فاروق سيستيمز» الأمريكية تستثمر 250 مليون جنيه للتوسع بالسوق المصرية

تعتزم شركة «فاروق سيستيمز» الأمريكية المتخصصة فى صناعة منتجات التجميل، استثمار قرابة 250 مليون جنيه للتوسع فى السوق المصرية عبر تدشين 9 خطوط إنتاج جديدة، بداية من العام المقبل فى مصنعها بالمنطقة الصناعية فى مدينة السادس من أكتوبر.

كشف يوسف أبو جازية، مدير عام الشركة، أن الخطوط الجديدة تنقسم إلى 7 لمستحضرات التجميل والعناية بالشعر، فضلا عن خطين منفصلين للمكملات الغذائية ذات الشكل الصيدلى لأول مرة فى السوق المصرية.

وقال أبو جازية لـ«المال» إن الشركة بدأت إجراءات استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لتوسعات مصنعها من الجهات الحكومية المعنية، بالتوازى مع بدء خطوات استيراد المكونات والخطوط، مضيفًا أنه سيتم تمويل الاستثمارات المرتقبة من خلال حصيلة صادرات الشركة للخارج، إلى جانب دعم مادى من الشركة الأم بالولايات المتحدة.

وأوضح أن الشركة توزع %70 من إنتاجها فى مصر و%30 للتصدير إلى دول المغرب، وتونس، والسنغال، وكينيا، وزيمبابوى، وتستهدف اقتحام أسواق الخليج فى الفترة المقبلة، لاستغلال اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار إلى أن التوسعات الجديدة سترفع من القدرة الإنتاجية للشركة بنسبة تقارب %50 على عدة مراحل، مع نهاية العام القادم، مما يتيح زيادة الكميات المصدرة.

وعن اقتحام صناعة المكملات الغذائية لأول مرة، قال أبو جازية إن الاستثمار واعد فى ذلك القطاع وأثبت جدارته وأهميته خلال جائحة كورونا، كما أنه يوفر فرص عمل عديدة ويزيد حجم الصادرات المصرية.

ويصل عدد الشركات العاملة بسوق المكملات الغذائية والمسجلة بهيئة سلامة الغذاء إلى 3000، منها 80 مصنعا مرخصا له بإنتاج المكملات على شكل أقراص أو كبسولات طبية، بينما يصل عدد الأصناف المرخصة بالهيئة إلى 3900.

وتأسست «فاروق سيستيمز» فى الولايات المتحدة الامريكية عام 1986، وتخصصت فى منتجات التجميل والعناية بالشعر، تحت اسم العلامات التجارية «CHI» و«BioSilk». وفى 2018 افتتحت الشركة مصنعها فى مصر بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، باستثمارات مشتركة مع مجموعة إخوان هاشم المتخصصة فى إنتاج الزيوت العطرية، واستحوذت «فاروق سيستيمز» على حصة %60 من أسهمها، كما تمتلك الشركة نحو 17 فرعا لبيع وتسويق منتجاتها على مستوى الجمهورية.