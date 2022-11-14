«فاروق سيستمز الأمريكية» تستهدف 180 مليون جنيه مبيعات العام الحالى

تستهدف شركة فاروق سيستمز الأمريكية المتخصصة فى صناعة منتجات التجميل زيادة مبيعاتها بنهاية العام الحالى، لتصل إلى 180 مليون جنيه، مقابل نحو 150 مليونا عام 2021، بنسبة ارتفاع %20.

وتعتبر شركة فاروق سيستمز فى مصر هى فرع للشركة الرئيسية فى الولايات المتحدة الأمريكية، التى تأسست عام 1986، وتخصصت فى منتجات الشعر تحت مسمى العلامات التجارية ،” CHI® وBioSilk®.”

وفى 2018، افتتحت الشركة مصنعا لها فى مصر بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، باستثمارات مشتركة مع مجموعة إخوان هاشم المتخصصة فى إنتاج الزيوت العطرية من مزارعهم، واستحوذت فاروق سيستمز على نسبة %60 من أسهم الملكية.

كشف يوسف أبو جازية، مدير عام الشركة فى تصريحات خاصة لـ”المال”، عن أن الشركة تعمل وفقًا لخطة من عدة محاور للوصول إلى مستهدفاتها على صعيد زيادة المبيعات، أبرزها: اختراق الأسواق الإفريقية من خلال استغلال اتفاقية الكوميسا، إلى جانب زيادة كميات المنتجات المصدرة لدول الخليج.

وتنتج الشركة 27 نوعا مختلفا من المنتجات بقدرة مليون عبوة سنويا، وتوزع %70 من إنتاجها فى مصر و%30 تصدره إلى دول المغرب وتونس والسنغال وكينيا وزيمبابوى، وفقا لأبو جازية.

وأشار “أبو جازية” إلى أن المحور الثانى من خطة زيادة المبيعات يتضمن الانتشار فى السوق المحلية، من خلال ابتكار أفكار للدعاية، إلى جانب تكثيف التسويق محليًا وخارجيًا.

جدير بالذكر أن شركة فاروق سيستمز كشفت مؤخرًا لـ”المال” اعتزامها استثمار قرابة 250 مليون جنيه للتوسع فى السوق المصرية عبر تدشين 9 خطوط إنتاج جديدة، بداية من العام المقبل فى مصنعها بالمنطقة الصناعية فى مدينة السادس من أكتوبر.

وستنقسم تلك الخطوط إلى 7 لمستحضرات التجميل والعناية بالشعر، فضلًا عن خطين منفصلين للمكملات الغذائية ذات الشكل الصيديلى لأول مرة فى السوق المصرية.

وبدأت الشركة إجراءات استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لتوسعات مصنعها من الجهات الحكومية المعنية، بالتوازى مع بدء خطوات استيراد المكونات والخطوط

ويصل عدد الشركات العاملة بسوق المكملات الغذائية والمسجلة بهيئة سلامة الغذاء إلى 3000، منها 80 مصنعا مرخصا له بإنتاج المكملات على شكل أقراص أو كبسولات طبية، بينما يصل عدد الأصناف المرخصة بالهيئة إلى 3900 .