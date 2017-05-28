فاروق حكمًا للمقاصة والأهلي.. والعارف للاتحاد وسموحة

علي المصري أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة عصام عبدالفتاح، حكام مباراتي غدا الإثنين، في الأسبوع الثلاثين للدوري المصري الممتاز. ويتولي أسامة العارف، إدارة لقاء الاتحاد السكندري مع سموحة، في العاشرة مساء على استاد الجيش المصري ببرج العرب، ويعاونه طه عطا مساعد حكم

علي المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة عصام عبدالفتاح، حكام مباراتي غدا الإثنين، في الأسبوع الثلاثين للدوري المصري الممتاز.

ويتولي أسامة العارف، إدارة لقاء الاتحاد السكندري مع سموحة، في العاشرة مساء على استاد الجيش المصري ببرج العرب، ويعاونه طه عطا مساعد حكم أول، ومحمد عبدالعظيم مساعد ثاني، وأيمن النجار حكما رابعا.

ويدير محمد فاروق لقاء مصر المقاصة مع الأهلي، في العاشرة مساء، على استاد السويس، ويساعده سمير جمال مساعد حكم أول، ومحمد عبدالمجيد مساعد ثان، ومحمد علي شطا حكما رابعا.