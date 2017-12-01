فاروق جعفر : مجموعة مصر بكأس العالم سهلة إذا تم الاستعداد لها جيدًا

أحمد صبرىقال الكابتن فاروق جعفر، نجم منتخب مصر السابق، إن المجموعة التى وقعت بها مصر فى قرعة كأس العالم التى أُجريت فى روسيا، ستكون سهلة إذا تمّ الاستعداد لها جيدًا.وطالب جعفر، فى مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc على قناة dmc، اللاعبين بضرورة التركيز وخوض العديد من المباريات الودية، مؤكدً

أحمد صبرى





قال الكابتن فاروق جعفر، نجم منتخب مصر السابق، إن المجموعة التى وقعت بها مصر فى قرعة كأس العالم التى أُجريت فى روسيا، ستكون سهلة إذا تمّ الاستعداد لها جيدًا.

وطالب جعفر، فى مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc على قناة dmc، اللاعبين بضرورة التركيز وخوض العديد من المباريات الودية، مؤكدًا أن الجيل الحالى من اللاعبين واعدون، حيث يلعب العديد منهم فى الدوريات الأوروبية.

يشار إلى أن قرعة نهائيات كأس العالم التى أُجريت، اليوم، بروسيا، أدّت إلى وقوع مصر فى المجموعة الأولى التى تضم روسيا وأوروجواى والسعودية.