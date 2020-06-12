فاروق الباز: «كورونا» سينتهي آخر العام (فيديو)

عبّر العالم المصري، فاروق الباز، عن قناعته بأن وباء فيروس كورونا الجديد سينتهي مع نهاية العام الحالي، وذلك من خلال لقاء عبر الفيديو مع قناة إكسترا نيوز.

ورأى الباز، أن “الأطباء يتنبؤون بانتهاء فيروس كورونا المستجد بنهاية العام أو أوائل العام المقبل، مع تصنيع دواء ضده”.

مشيرًا إلى أن “من سيعرف أهمية العلم والأبحاث العلمية، ويسمع كلام الحكومة، سيكون بخير، ومن لن يفعل فمصيره الجحيم”.

كتاب عن تاريخ حياته

وكشف العالم أنه “يستغل فترة الحجر المنزلي لتأليف كتابه الجديد (أنا وأبولو)، والذي يتحدث عن تاريخ حياته”.



يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت الجمعة، أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافيين.

وأضاف أنه خرج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.