فاروس: EGX30 ينتهي من التصحيح الهابط والمستوى الحالي جاذب للأنظار

أحمد علي: أصدرت إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة، تقريرا حول الحركة التصحيحية للمؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، متوقعة أن ينتهي المؤشر من التصحيح الهابط عند مستواه الحالي 16067.7 نقطة وبدء رحلة الصعود الرابحة. وأضافت في تقريرها الذي حصلت "المال" على نسخة منه، أن المستثمر القادر على تحمل قدر مرتفع نسب



أحمد علي:

أصدرت إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة، تقريرا حول الحركة التصحيحية للمؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، متوقعة أن ينتهي المؤشر من التصحيح الهابط عند مستواه الحالي 16067.7 نقطة وبدء رحلة الصعود الرابحة.

وأضافت في تقريرها الذي حصلت “المال” على نسخة منه، أن المستثمر القادر على تحمل قدر مرتفع نسبيا من المخاطرة يجب أن يستغل الفرصة السانحة عبر انتقاء مراكز شرائية من عند المستوى الحالي الذي وصفته بأنه “جاذب للأنظار”.

وأوضحت أن المؤشر الرئيسي للبورصة يمتلك مستويات دعوم عند مناطق الـ 15780 نقطة ثم منطقة الـ 15400 نقطة، فيما سيواجه مقاومة عند مستويات 16700 نقطة و 17360 نقطة.

وحددت “فاروس” مستوى 15780 نقطة لـ EGX30 كنقطة لإيقاف الخسائر حال تراجع المؤشر لها.