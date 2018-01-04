فاروس : 8 – 9 مليارات دولار استثمارات متوقعة

خالد بدر الدين: قالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في "فاروس" القابضة للاستثمارات المالية، إن أحدا لن يضخ استثمارات في بلد يترقب انتخابات إلا بعد الانتهاء منها، وتوقعت أن تتدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر خلال النصف الثاني من هذا العام خاصة في الربع الأخير و أن تصل الاستثمارات إلى ما بين 8

خالد بدر الدين:

قالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في “فاروس” القابضة للاستثمارات المالية، إن أحدا لن يضخ استثمارات في بلد يترقب انتخابات إلا بعد الانتهاء منها، وتوقعت أن تتدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر خلال النصف الثاني من هذا العام خاصة في الربع الأخير و أن تصل الاستثمارات إلى ما بين 8 – 9 مليارات دولار هذا العام.

وذكرت وكالة رويترز أن خبراء الاقتصاد من شركات استثمارية مثل “فاروس” و “CI “كابيتال و بنك بلتون، يتوقعون تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر في 2018، خصوصا في النصف الثاني من العام بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المتوقع أن تبدأ إجراءاتها الشهر المقبل، على أن تجرى في أبريل من هذا العام .

ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتخب عام 2014 إلى الآن اعتزامه السعي للبقاء في منصبه، لكن من المرجح على نطاق واسع أن يحاول الفوز بفترة ثانية وأخيرة وتنتهي فترة رئاسته الحالية في أوائل يونيو المقبل، وينص الدستور على شغل المنصب فترتين كل منهما أربع سنوات بحد أقصى.

وتركزت أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بعد انتفاضة يناير 2011 في قطاع الطاقة، و لاسيما النفط.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية في مصر 7.9 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي مقابل 6.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2015-2016.

ولم تحقق مصر المستوى المستهدف للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام القليلة الماضية، و كانت تستهدف في كل عام جذب 10 مليارات دولار.

وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في “سي.آي كابيتال” استثمارات النفط والغاز لا تمر على شباك وزارة الاستثمار بل تتم على مستوى سياسي أعلى .. استثمارات النفط والغاز لا تعبر عن جاهزية الدولة لاستقبال استثمارات.

وتجذب مصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز من خلال مزايدات تطرح على شركات النفط العالمية.

وساهمت لقاءات الرئيس المصري مع رؤساء الشركات العالمية، في تسريع وجذب الكثير من تلك الاستثمارات للبلاد.

وهيمنت شركات “إيني” الإيطالية و”BP ” البريطانية و “شل” الهولندية وإديسون الإيطالية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر خلال السنوات الماضية.

وعزا خالد تركز أغلب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط خلال السنوات الماضية إلى عدم وجود أي توقعات لأسعار الصرف في مصر قبل عام أو أسعار الفائدة على القروض أو حتى النظام الضريبي وأسعار الطاقة.

ويرى أن العام الجديد سيكون أفضل بعد استقرار سعر الصرف والتوقعات بخفض أسعار الفائدة، وسهولة دراسات الجدوى حاليا ولذلك سيكون هو العام الأكثر وضوحا من 2016 و2017 و يتوقع أن تكون معظم الاستثمارات القادمة في القطاعات المصدرة و لا يتوقع تحقيق استثمارات أكثر من 7.9 مليار دولار هذا العام.

وحررت مصر سعر الصرف في نوفمبر 2016 وقامت برفع أسعار الفائدة بنحو 700 نقطة أساس.

وكشفت وزارة التجارة المصرية الثلاثاء الماضى أن الواردات انخفضت خلال أول 11 شهرا من عام 2017 إلى 51 مليار دولار مقارنة مع 61 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2016 في حين زادت الصادرات إلى 20.4 مليار دولار من 18.4 مليار.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

وقالت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون : سنرى تفعيلا لقانون الاستثمار الجديد خلال هذا العام وهو ما سيؤدي إلى ظهور قطاعات جاذبة للاستثمار في مصر أكثر من قطاع الطاقة بداية من 2019 وخاصة القطاع الصناعي”.

و تتوقع أن تمثل استثمارات الطاقة حوالى 80 % من الاستثمارات المتوقعة لهذا العام والتي قد تبلغ نحو 10.5 مليار دولار وأن المستثمر لا يحتاج إلا الثقة ووضوح الرؤية وعدم البيروقراطية في الإجراءات خاصة من المحليات .