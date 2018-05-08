فاروس: 8.70 جنيه قيمة عادلة لسهم التوفيق للتأجير التمويلي

منى عبدالباري:قال بنك استثمار فاروس إنه يبقى على توصيته بزيادة الوزن النسبي لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، مقدرا له قيمة عادلة 8.70 جنيه، مقارنة بمستويات تداول حاليا حول 7.10 جنيهات حاليا.وكانت التوفيق للتأجير التمويلي أعلنت أمس عن نتائجها المالية بالربع الأول من العام الجاري والتي أظهرت ار

منى عبدالباري:

قال بنك استثمار فاروس إنه يبقى على توصيته بزيادة الوزن النسبي لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، مقدرا له قيمة عادلة 8.70 جنيه، مقارنة بمستويات تداول حاليا حول 7.10 جنيهات حاليا.

وكانت التوفيق للتأجير التمويلي أعلنت أمس عن نتائجها المالية بالربع الأول من العام الجاري والتي أظهرت ارتفاعا في إيرادات النشاط إلى 181 مليون جنيه، مقارنة بـ 152.5 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت إيرادات عقود التأجير التمويلي 176 مليون جنيه، وعقود التأجير الأخرى 5.1 ملايين جنيه، مقارنة بـ 147 مليون جنيه، و 5.5 مليون جنيه على الترتيب الفترة المناظرة من العام الماضي.

وارتفع صافي ربح الفترة بنحو 8% إلى 16.2 مليون جنيه، مقارنة بـ 15 مليون الفترة المقارنة، وفقا للقوائم المالية المستقلة.

ولفت بنك الاستثمار إلى أن معظم محفظة أصول الشركة مقومة بالعقارات بنسبة 70%، وأنه رغم اتفاق ذلك مع اتجاه السوق العام، إلا أنها تتجه لتنويع محفظتها بأصول غير عقارية، موضحا أنه في ظل خفض أسعار الفائدة، تعد هذه السياسة الاستثمارية أكثر تنوعا إلا أنها تنطوي على مخاطرة أعلى.

وبلغت قيم تعاقدات التأجير الجديدة التي أبرمتها الشركة في الربع الأول من عام 2018 ما قيمته 300 مليون جنيه، سجلت الشركة في دفاترها منها 50% فقط من هذه القيمة، نظرا لبعض الإجراءات المؤجلة، وفقا لبنك الاستثمار الذي توقع تعافيا في الربع الثاني من العام مع تسجيل جزء من قيم التعاقدات المؤجلة بقوائم الشركة.

وتستهدف التوفيق العام الحالي تستهدف زيادة أرباحها بنسبة 21% إلى حوالى 70 مليون جنيه العام الحالى، مع زيادة محفظتها إلى 3 مليارات جنيه، مقارنة مع 2.3 مليار جنيه فى 2017، وفقا لتصريحات سابقة لطارق فهمى العضو المنتدب للشركة لـ “المال” مارس الماضي.

وأشار فهمى إلى أن شركته تستهدف تعاقدات جديدة للعام الحالي بنحو 1.2 مليار جنيه، ممولة من نحو 18 بنكًا محليًا وأجنبيًا.

يشار إلى أنه تم طرح نسبة 24% من إجمالى أسهم رأس المال الشركة فى البورصة المصرية ديسمبر 2016، وأدار بنك استثمار فاروس عملية الطرح، ويبلغ رأس مالها 200 مليون جنيه، موزعًا على 80 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم.