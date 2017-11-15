فاروس: 5 تحديات تواجه المصرية للاتصالات

مصطفى طلعت كشف بنك الاستثمار "فاروس" عن 5 تحديات تواجه شركة المصرية للاتصالات، خلال الفترة المقبلة، متمثلة في تراكم أعباء المديونيات، وزيادة التكاليف، وإدارة حصتها في فودافون مصر، كذلك الانخفاض المحتمل في الأرباح والتوزيعات، بالإضافة إلى تحدي دخول سوق…



مصطفى طلعت

كشف بنك الاستثمار “فاروس” عن 5 تحديات تواجه شركة المصرية للاتصالات، خلال الفترة المقبلة، متمثلة في تراكم أعباء المديونيات، وزيادة التكاليف، وإدارة حصتها في فودافون مصر، كذلك الانخفاض المحتمل في الأرباح والتوزيعات، بالإضافة إلى تحدي دخول سوق المحمول.

وتوقع “فاروس”، في ورقة بحثية حصلت عليها “المال”، الانخفاض في ربحية الشركة نتيجة أعباء الدين المتزايد نتيجة تزايد مصروفات الفائدة، موضحة أنها لا تستبعد أيضا زيادة بند الديون، مع حاجة الشركة إلى تمويل إطلاق عملياتها التشغيلية لخدمات المحمول.

وأوضح أن حصة فودافون في ربحية المصرية للاتصالات تمثل أهمية كبرى، من واقع مساهمتها بنسبة 60% من صافي دخل المصرية في الربع الثالث، لكن لا نتوقع استمرارية زيادة الدخل من الاستثمارات الأخرى، نظرًا للأسعار التنافسية التي أعلنت عنها المصرية للاتصالات.

وعلى الصعيد ذاته، يرى فاروس أن سيناريو تخارج المصرية للاتصالات من فوادفون – التي تمتلك فيها 45%- يكتنفه الغموض في الوقت الراهن، حيث من الصعب إيجاد مشتري لهذه الحصة في الوقت الذي يشكل الانخفاض المحتمل في قاعدة العملاء ومتوسط الإيرادات لكل مستخدم تهديدًا فعليًا، مشيرا إلى أن حصة فودافون الحالية تؤثر تأثيرا كبيرًا في صافي الدخل، وفقدان دخل مربح كهذا قد لا تعوضه الأرباح من عمليات تشغيل خدمات المحمول المحتملة.

يشار إلى أن نصيب الشركة المصرية للاتصالات من أرباحها فى فودافون مصر، خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالى، ارتفع إلى 1.7 مليار مقابل 1.1 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما عن إرتفاع التكاليف، فقد أنقذ تحرير سعر الصرف النتائج المالية عن الفترة الحالية، إذ إن نمو الإيرادات دون احتساب تأثير التعويم أظهر زيادة سنوية قدرها 11% سنويا فقط مقارنة بنمو 37%، وابتداء من نوفمبر 2017، سيخفت تأثير التعويم، مما سيعطي مؤشرات أكثر دقة عن الإيرادات المقارنة.

وأشارت المذكرة البحثية إلى أن خفض توزيعات الأرباح مطروح على الطاولة في هذا العام، إذ عبرت الشركة عن صعوبة الحفاظ على المستويات التاريخية أو الحالية من توزيعات الأرباح خلال الفترة المقبلة، مما قد يعطي فرصة إلى توقع خفض توزيعات الأرباح عن 2017، وذلك على أقل تقدير.

وأضاف بنك فاروس أن المصرية للإتصالات تواجه تحديات دخول سوق المحمول إذ بلغت قاعدة مستخدمي المحمول 1.6 مليون عميل، بعدما طبقت المصرية للاتصالات حزمة من الأسعار التنافسية مقارنة مع شركات القطاع، لكن دخول سوق يعج بالمنافسين سيضع الشركة أمام مهمة صعبة.

تابع: “بعد التفاؤل في وضع أهداف بجذب 30 مليون مشترك داخل قطاع يبلغ معدل الانتشار فيه 110%، سيكون من الصعب الوصول إلى هذا المستهدف، نظرا إلى أن قاعدة عملاء الشركة لم تبلغ هذا الرقم على الرغم من دخول السوق عندما كان معدل الانتشار عند منتصف نطاق الستين بالمئة”.

ووفقا لذلك أبقى بنك الإستثمار فاروس على توصيته المحايدة للسهم، عند قيمة عادلة مقدارها 14.10 جنيه، مضيفاً: “مازلنا نميل إلى سيناريو الانخفاض من واقع احتمالية التواجد في سوق المحمول، الذي من المرتقب أن يزيد من مصروفات الفائدة، ويخفض الدخل من الاستثمارات (فودافون) نظرًا إلى الزيادة التنافسية المرتقبة”.