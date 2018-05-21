فاروس: 485 مليون دولار إيرادات متوقعة للقابضة الكويتية في 2018

منى عبدالباريتوقع بنك استثمار فاروس تحقيق الشركة القابضة المصرية الكويتية تحقيق إيرادات قيمتها 485 مليون دولار العام الحالي، كما توقع تحسن هامش مجمل أرباح الشركة ليسجل متوسط 37%.وأرجع بنك الاستثمار في ورقة بحثية تلقى المال نسخة منها توقعاته إلى دعم النتائج المالية لشركات نات أنرجي، وشركة NSCO، و

منى عبدالباري

توقع بنك استثمار فاروس تحقيق الشركة القابضة المصرية الكويتية تحقيق إيرادات قيمتها 485 مليون دولار العام الحالي، كما توقع تحسن هامش مجمل أرباح الشركة ليسجل متوسط 37%.

وأرجع بنك الاستثمار في ورقة بحثية تلقى المال نسخة منها توقعاته إلى دعم النتائج المالية لشركات نات أنرجي، وشركة NSCO، وسبريا مصر لأرباح الشركة الأم.

وبدأ دمج نتائج شركة NSCO – المالكة لامتياز حقل غاز في شمال سيناء، والتابعة للقابضة والعاملة في نشاط الغاز، في الميزانية العمومية للقابضة، والتي دعمت من حصة نشاط الاستثمارات المتنوعة في إجمالي إيرادات المصرية الكويتية.

و كانت مساهمة NSCO في أرباح القابضة الكويتية 17% في الربع الأول من 2018، وفقا لبنك الاستثمار، فيما توقع أن تحقق Nasco أرباح بقيمة 100 مليون دولار في 2018.

وسجلت القابضة المصرية الكويتية إيرادات بقيمة 113 مليون دولار في الربع الأول 2018 بزيادة 17% سنويًا، فيما قال بنك الاستثمار إنها تأتي وفقا لتوقعاته، بدعم من مواصلة شركتا سبريا مصر ونات إنيرجي تسجيل أرقام ونتائج قوية، بينما حققت شركة الإسكندرية للأسمدة إيرادات متكررة مستقرة.

وأغلق سهم القابضة المصرية الكويتية تداولات اليوم عند مستوى 1.18 دولار أمريكي بارتفاع نسبته 1.72%، فيما أبقى فاروس على توصيته بزيادة الوزن النسبي للسهم في محفظة الاستثمارات.