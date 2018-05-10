فاروس : 4 عوامل تدعم ربحية التجاري الدولي بالربع الأول

قال بنك الاستثمار “فاروس” إن هناك 4 عوامل دعمت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي، خلال الربع الأول من العام الجاري، في مقدمتها نمو نشاط الإقتراض.

وحقق “التجاري الدولي” 15% نمواً في صافي الربحية خلال الربع الأول، مسجلا 2.02 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار للفترة المماثلة من العام الماضي.

وأكد “فاروس” في مذكرة بحثية حديثة حصلت “المال” على نسخة منها، أن ميزانية البنك قد عادت إلى مسارها الطبيعي بعد نمو نشاط الإقراض 5% ربعيا، وارتفعت تمويلات العملة الأجنبية 7%، والمحلية 4%.

وأشارت المذكرة إلى ارتفاع رسوم الخدمات التجارية نتيجة التحسن الذي شهده نشاط تمويل الأعمال التجارية، وتباطؤ نمو المصروفات التشغيلية 1 % مدعومًا بإعادة تقييم الأصول، بالتزامن مع استقرار تكلفة المخاطرة عند 1.2% فيما ارتفعت المخصصات 3%.

وأوضح أن هوامش الربحية انخفضت من 4.9% في الربع الرابع 2017، إلى 4.8% في الربع الأول 2018، نتيجة تراجع أسعار الفائدة 2%، فضلاً عن انخفاض مخصصات استثمارات الخزانة من 21 إلى 17%.

وأبقى “فاروس” على توصيته المحايدة للسهم عند قيمة عادلة 105 جنيهات، موضحا أن السهم يتداول عند مضاعف قيمة دفترية قدره 3.0 مرة، وتتساوى مع المتوسط التاريخي لفترات التألق البالغ 3.0 مرة، ما يرجح أنه عند سعر السوق الحالية تزيد احتمالية صعوده عن انخفاضه.