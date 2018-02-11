فاروس: 3 مخاطر محتملة تؤثر سلبًا على الخفض المتوقع للفائدة

منى عبدالباريقال بنك استثمار فاروس إن هناك 3 مخاطر محتملة قد تؤثر سلبًا على الخفض المتوقع للفائدة الذي ظهرت ترجيحات على نطاق واسع أن يجريه البنك المركزي باجتماع منتصف الشهر الجاري بدعم الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم.وبحسب بنك الاستثمار في ورقة بحثية تلقت "المال" نسخة منها اليوم: "يتوقع استمرار ا

منى عبدالباري



قال بنك استثمار فاروس إن هناك 3 مخاطر محتملة قد تؤثر سلبًا على الخفض المتوقع للفائدة الذي ظهرت ترجيحات على نطاق واسع أن يجريه البنك المركزي باجتماع منتصف الشهر الجاري بدعم الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم.

وبحسب بنك الاستثمار في ورقة بحثية تلقت “المال” نسخة منها اليوم: “يتوقع استمرار الوتيرة الهبوطية للتضخم لتصل إلى إلى 12.3% على أساس سنوي بنهاية العام 2018 مما يتماشى مع توقعات المركزي المصري بتراجع التضخم السنوي إلى 13% سنويًا (± 3%) بحلول هذا التوقيت”.

وتابع: يدعم انخفاض التضخم من إمكانية تيسير السياسة النقدية، لكن يبقى تحديد التوقيت معتمدًا على ثلاثة مخاطر محتملة، قد تؤثر عليه مستقبلا وهي: الأول؛ الارتفاع الأخير في أسعار النفط، والذي من شأنه تسريع إجراءات رفع الدعم المحلى أو زيادة حجمها حجمها بصورة تفوق التوقعات.

وتعتزم الإدارة المصرية في إطار خطتها لرفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة زيادة تعريفات وسائل النقل مع مطلع العام المالي الجديد في يوليو 2018، عبر رفع أسعار الطاقة الكهربائية بنسبة 2-10% على مستوى مستهلكي المنازل، وبنسبة 20% على مستوى المنشآت التجارية والصناعية.

بينما يتمثل الخطر الثاني في زيادة معدل الامتصاص الحقيقي أو نمو الطلب المحلي، نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي، والثالث في وتيرة تعديل السياسات النقدية المتوقعة في اقتصاديات الدول المتقدمة.

وتابع التقرير: تعزز وتيرة انخفاض التضخم واقترابه من مستهدف المركزي المصري بحلول يونيو 2018 من فرص خفض سعر الفائدة في اجتماع الخميس القادم، لكن من ناحية أخرى إذا تم الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط الأوضاع المالية المذكورة سابقا، والسياسات النقدية في الدول المتقدمة، نعتقد أن فرصة تثبيت سعر الفائدة حاضرة بقوة في المشهد، أو أن خفضها سيكون محدودًا بنسبة تتراوح بين 1.0 – 2.0%.

يشار إلى أن معدلات التضخم تراجعت إلى 17.1% في يناير 2018 مقارنة مع 22.3% في ديسمبر 2017، وبذلك صار مستوى التضخم السنوي في يناير أقل معدل شهدته البلاد بعد تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016.

وتستقر معدلات الفائدة حاليا عن 18.75 و 19.75 للإيداع والإقراض على الترتيب منذ آخر زيادة أقرها “المركزي” مطلع يوليو الماضي.

