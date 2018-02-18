فاروس: 3 قطاعات بالبورصة تستفيد من خفض الفائدة

مصطفى طلعت أكد بنك الاستثمار "فاروس"، أن الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية ستستفيد بوجه عام من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، لكن هناك 3 قطاعات ستكون أكثر استفادة. وحدد فاروس، في ورقة بحثية منشورة -صباح اليوم الأحد- القطاعات المذكورة، وعلى رأسها أسهم المطورين العقارين، مع إمكانية ضخ بعض السي

مصطفى طلعت

أكد بنك الاستثمار “فاروس”، أن الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية ستستفيد بوجه عام من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، لكن هناك 3 قطاعات ستكون أكثر استفادة.

وحدد فاروس، في ورقة بحثية منشورة -صباح اليوم الأحد- القطاعات المذكورة، وعلى رأسها أسهم المطورين العقارين، مع إمكانية ضخ بعض السيولة في استثمارات بعيدة عن شهادات الإيداع، كذلك أسهم السلع الاستهلاكية، وأن خفض الفائدة الأساسية قد يشجع على مزيد من الإنفاق عوضًا عن سلوك الادخار.

ويمثل القطاع الثالث الشركات المثقلة بالديون، لاسيما الديون المقومة بالجنيه مثل أسهم (بالم هيلز، وحديد عز، والعز الدخيلة للصلب، وراية القابضة، وغبور، وجهينة، ودومتي).

يذكر أن البنك المركزى قرر، الخميس الماضى، تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة %1 لتصل إلى %17.75 و%18.75 على الترتيب، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم العملة المحلية فى نوفمبر 2016.

وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الأحد، وصعد المؤشر الرئيسي “EGX30” بنحو 1.2% ليصل إلى 15246 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” إلى 0.68% إلى 858 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” الذي سجل 0.68% إلى 2046 نقطة.