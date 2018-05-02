فاروس: 3 عوامل تدعم صعود سهم المصرية للاتصالات

منى عبدالباريتوقع بنك استثمار فاروس مواصلة سهم المصرية للاتصالات الصعود، بدعم 3 عوامل رئيسية، أبرزها: الارتفاعات المحققة الفترة الماضية، وتوفير السهم فرص للاستثمار في مجالين مختلفين، والأنباء المتواترة حول اتجاه الشركة للاستثمار في مجال الكوابل البحرية.كانت "المال" نشرت مؤخرًا، خبرًا حول قيام ال

منى عبدالباري

توقع بنك استثمار فاروس مواصلة سهم المصرية للاتصالات الصعود، بدعم 3 عوامل رئيسية، أبرزها: الارتفاعات المحققة الفترة الماضية، وتوفير السهم فرص للاستثمار في مجالين مختلفين، والأنباء المتواترة حول اتجاه الشركة للاستثمار في مجال الكوابل البحرية.

كانت “المال” نشرت مؤخرًا، خبرًا حول قيام المصرية للاتصالات بمفاوضات للاستحواذ على شركة على كابل مينا العاملة بمجال الكوابل البحرية.

وقال فاروس إن السهم يوفر أفضل فرض الاستثمار في مجالين مختلفين، ويمتلك السهم أعلى حصة سوقية في مجال خدمات المعلومات، فضلاً عن امتلاكه أعلى حصة سوقية في مجال خدمات الهاتف المحمول، عبر حصة الشركة في فودافون البالغة 45%.

ولفت فاروس إلى أن سهم “المصرية للاتصالات” يتداول عند مضاعف ربحية مقداره 9 مرات لعام 2018، مما يفسر جزئيًا أداؤه السريع في التوقيت الراهن.

وخلال الفترة منذ بداية العام وحتى إغلاق جلسة الإثنين الماضي، حقق سهم المصرية للاتصالات ارتفاعًا 20% من مستوى 13.42 جنيه، إلى 16.11 جنيه.

وبحلول منتصف تداولات اليوم، ارتفع المصرية للاتصالات بنسبة 0.12% إلى مستويات 16.13 جنيه، بإجمالي تداولات 97 مليون جنيه.

وبنهاية العام الماضي تجاوز صافي أرباح المصرية للاتصالات الـ3 مليارات جنيه، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه العام السابق.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح 2017، بقيمة 1.7 مليار جنيه.