فاروس: 3 عوامل تحمى الجنيه من قرار رفع الفائدة الأمريكية

منى عبدالبارىقال تقرير بحثى حديث، إن سعر صرف الجنيه المصري سيكون محميا من تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مؤخرا، مدعوما في ذلك بثلاث خطوط دفاعية تحميه من التذبذبات على المدى القصير، وهي تحسن أداء ميزان المدفوعات بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالى، واستقرار تقلبات سعر الص

منى عبدالبارى

قال تقرير بحثى حديث، إن سعر صرف الجنيه المصري سيكون محميا من تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مؤخرا، مدعوما في ذلك بثلاث خطوط دفاعية تحميه من التذبذبات على المدى القصير، وهي تحسن أداء ميزان المدفوعات بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالى، واستقرار تقلبات سعر الصرف بدعم من التدفقات الأجنبية على المدى القصير، وقدرة الأسواق على استيعاب زيادة سعر الفائدة.

وأقر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخميس الماضي زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 1.25%، وتعد هذه الزيادة الثانية على التوالي خلال العام الحالي، وأعلى مستوى للفائدة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقال تقرير “فاروس” إن هناك ثلاث خطوط دفاعيه تحمي الجنيه من التذبذب على المدى القصير في مواجهة زيادة أسعار الفائدىة الأمريكية، وهي؛ تعرض الاقتصاد المصري لضغوطا خارجية أقل مدعوما بالتحسن الذي أظهرته مؤشرات ميزان المدفوعات في الربع الثالث من العام المالي الحالي والتي تعد الأفضل منذ عام 2010 .

وحقق ميزان المدفوعات المصري فائضا كليا قيمته 11 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بعجز 3.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، والتي أشارت إلى أن نحو 9 مليارات دولار من الفائض تحققت في الفترة التي تلت تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.

وأشار التقرير أيضا إلى أن نمو استثمارات الأجانب في سندات وأذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية من شأنه الحد من تقلبات سعر الصرف على المدى القصير، بجانب قدرة الأسواق على استيعاب قرار زيادة الفائدة الأمريكية.

وسجل صافي مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 4.3 مليار دولار.

وأرجع تقرير فاروس التحسن في أداء ميزان المدفوعات إلى النمو في إيرادات السياحة، و تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبي في محافظ الأوراق المالية، وتراجع العجز التجارى.

وسجلت إيرادات السياحة خلال الربع الأول من العام الحالي قفزة بنحو 128% لتصل إلى 1.3 مليار دولار مقارنة بـ 550.5 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 12% إلى 10.8 مليار دولار، مقابل 9.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما سجلت الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بلغ 7.8 مليار دولار مقارنة بصافي تدفق للخارج بقيمة 1.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضى.