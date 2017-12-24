فاروس: 3 عوامل تحد من هبوط التضخم

منى عبدالباريقال بنك استثمار فاروس، إنه يتوقع مواصلة المسار الهبوطي للتضخم، ليصل بنهاية العام المالي الحالي، نحو مستويات 14.4%، التي تتوافق مع مستهدفات البنك المركزي عند 13% تزيد أو تقل عن 3% خلال نفس التوقيت.وأوضح فاروس أن تراجع التضخم للنسب المذكورة سيحفز البنك المركزي على انتهاج سياسة نقدية أ

منى عبدالباري

قال بنك استثمار فاروس، إنه يتوقع مواصلة المسار الهبوطي للتضخم، ليصل بنهاية العام المالي الحالي، نحو مستويات 14.4%، التي تتوافق مع مستهدفات البنك المركزي عند 13% تزيد أو تقل عن 3% خلال نفس التوقيت.

وأوضح فاروس أن تراجع التضخم للنسب المذكورة سيحفز البنك المركزي على انتهاج سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، عبر خفض نسب الفائدة، إلا أنه نبه في الوقت نفسه إلى 3 مخاطر قد تعوق المسار النزولي للتضخم، وهي ارتفاعات أسعار النفط عالمياً، التي من شأنها أن تقود الحكومة لإتخاذ إجراءات إصلاحية على نطاق أوسع، وفي وقت مبكر عما هو مخطط له.

وسجلت أسعار النفط في تعاملات الجمعة الماضية، أعلى معدلاتها منذ منتصف عام 2015، لتصل إلى مستويات 65.25 دولار للبرميل.

وكان الخطر الثاني، هو نمو الطلب المحلي، في ضوء تحسن معدلات النشاط الاقتصادي، مؤخراً، وسجل النمو الاقتصادي ارتفاعًا ملحوظاً إلى 5%، خلال الربع الأخير من العام المالي 2016-2017، والربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 3.6% في النصف الأول من العام الماضي، بدعم من تسارع وتيرة إنتاج النفط والغاز محليًا، وتعافي القطاع الخدمي، والسياحة، بجانب مساهمة ضعيفة للطلب المحلي.

وكان الخطر الثالث المتوقع، ترجيحات استعادة الاقتصاد العالمي مساره الطبيعي، ما يعني اتجاه البنوك المركزية عالميًا لرفع نسب الفائدة.

وقال رامي عرابي محلل الاقتصاد الكلي بفاروس، إنه بناء على هذه العوامل يتوقع أن يبقى المركزي على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير لحين وضوح الرؤية بشأن المخاطر المذكورة.

وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، قال منذ أيام إن البنك المركزي المصري، تمكن عبر سياساته النقدية التشددية التي انتهجها هذا العام من تبديل الاتجاه الصعودي للتضخم، والذي كان يمثل خطرًا على استقرار اقتصاد البلاد، والاتجاه النزولي للتضخم قد يفتح الباب للبنك المركزي لخفض معدلات الفائدة، إلا أنه في الوقت نفسه يجب أن يبقى حذرًا لتبديل اتجاهه للسياسة التشددية في أي وقت إذا ما ظهرت ضغوط على الطلب مجددا.

وتستقر معدلات الفائدة عن معدلات 18.75 و19.75% للإيداع والاقتراض، منذ آخر زيادة أقرها المركزي، مطلع يوليو الماضي.

وكان التضخم سجل تراجعا نسبته 5% دفعة واحدة، شهر نوفمبر الماضي، لتصل إلى 26% على أساس سنوي، مقارنة بـ31% في أكتوبر، ورغم انخفاض هذه النسبة إلا أنها جاءت أعلى من توقعات بنوك الاستثمار بدعم من ارتفاع أسعار التبغ، وأسعار الملابس والأحذية تزامنًا مع بدء الموسم الدراسي.

وارتفعت أسعار السجائر في 23 نوفمبر، بعد تعديل الضريبة المطبقة عليها، وانعكست هذه الزيادة على معدل التضخم بقدر ضئيل لكنه ملحوظ، نظرًا لوزنها النسبي المرتفع على مؤشر أسعار المستهلكين.

ورجح فاروس في تقرير سابق له تراجع معدلات التضخم إلى مستويات 26.5% على أساس سنوي، في الربع الثاني من العام المالي الجاري، (أكتوبر – ديسمبر).