فاروس: 3 أسباب ترجح استمرار تحسن ميزان المدفوعات

مصطفى طلعتتوقعت بحوث شركة "فاروس" القابضة للاستثمارات المالية استمرار وتيرة تحسن أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2017/ 2018، نتيجة انخفاض عجز الميزان التجاري النفطي مع بدء إنتاج الغاز من حقل ظُهر، كذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الموافقة على قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إ

مصطفى طلعت

توقعت بحوث شركة “فاروس” القابضة للاستثمارات المالية استمرار وتيرة تحسن أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2017/ 2018، نتيجة انخفاض عجز الميزان التجاري النفطي مع بدء إنتاج الغاز من حقل ظُهر، كذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الموافقة على قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة.





وأوضحت “فاروس”، في ورقة بحثية حصلت عليها “المال”، أن الأركان الرئيسة الخارجية للاقتصاد المصري أظهرت مزيدًا من التعافي خلال الربع الأخير من العام المالي 2016/ 2017، إذ أظهر ميزان المدفوعات فائضًا قدره 5.5 مليار دولار في الربع الأخير من هذا العام، مقارنة بـ2.8 مليار دولار.

وذكرت “فاروس” أن عجز الميزان التجاري للسلع انخفض ليصل إلى 8.4 مليار دولار خلال الربع الأخير، نتيجة تراجع عجز التجارة النفطية، حيث شهد العجز التجاري غير النفطي انخفاضًا طفيفًا ليسجل 7.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام، مقارنة بـ7.8 مليار دولار في الربع الثالث.

وجاء هذا الانخفاض نتيجة تقلص قيمة الواردات غير النفطية من 11.6 مليار دولار في الربع الثالث إلى 11.1 مليار دولار خلال الربع الأخير، كما شهد هذا الربع انخفاضًا في قيمة العجز التجاري النفطي ليبلغ 1.1 مليار دولار بعد أن سجل 1.4 مليار دولار في الربع الثالث من هذه السنة المالية، وفقًا لفاروس.

وقالت الورقة البحثية إن فائض ميزان الخدمات ارتفع ارتفاعًا طفيفًا من 2 مليار دولار في الربع الثالث إلى 2.3 مليار دولار في الربع الأخير، نظرًا لارتفاع إيرادات السياحة لتسجل 1.5 مليار دولار، مقارنة بعائد قيمته 1.3 مليار دولار خلال الربع الثالث، أما إيرادات قناة السويس فقد استقرت عند 1.2 مليار دولار خلال الربع الأخير للسنة المالية 2016/ 2017.

من ناحية أخرى أشارت “فاروس” إلى أن عجز الحساب الجاري انخفض إلى 2.4 مليار دولار في هذا الربع، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 4.6 مليار دولار في الربع الثالث إلى 4.8 مليار دولار في هذا الربع، مما ساعد على تقليص عجز الحساب الجاري من 3.5 إلى 2.4 مليار دولار في الربع الأخير.

ورأت أن زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات المحافظ الأجنبية تدعم تدفقات الحساب المالي لعام 2016/ 2017، حيث ارتفع المعدل التراكمي لصافي استثمار المحافظ الأجنبية ارتفاعًا ملحوظًا، بعد استقبال تدفقات بقيمة 10.5 مليار دولار في عام 2016/ 2017، مقارنة بـ1.3 مليار دولار للعام الماضي، باستتثناء إصدارات السندات الدولية.

وأضافت: “شهد أيضًا المعدل التراكمي لصافي الاستثمارات المباشرة ارتفاعًا سنويًّا مقداره 14.5%، ليحقق بذلك 7.9 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ6.9 مليار في العام المالي الماض، وصاحب ذلك ارتفاع صافي الاقتراض بنسبة 8.4% ليصل إلى مستوى 7.7 مليار دولار في 2016/ 2017، بعد أن سجل 7.1 مليار دولار خلال السنة الماضية”.